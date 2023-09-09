Karabağ Rus yardımının Ağdam’dan girişine izin verdi

Karabağ makamları Rus insani yardım kargolarının Ağdam şehrinden girişine izin verilmesine karar verdi.

Rusya Federasyonu Karabağ’da yaşanan insani krizi dikkate alarak bölgeye insani yardım sağlama kararı almıştı.

Yardım konvoyu Rus Kızılhaçı tarafından Karabağ’a gönderildi.

Karabağ makamlarından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan ablukasının yol açtığı insani krizin hafifletilmesi ihtiyacını göz önünde bulunduran Karabağ Hükümeti Rus kargolarının Ağdam üzerinden bölgeye girişine izin verme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre aynı zamanda, Rus barış güçleri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin insani kargo taşımacılığının Laçin Koridoru üzerinden yeniden başlatılması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Karabağ’ı Ermenistan’a ve dünyaya bağlayan Laçin koridoru yaklaşık dokuz aydır Azerbaycan tarafından bloke edilmiş durumda.

Abluka Karabağ’da geniş çaplı bir insani krize yol açtı.

Azerbaycan Ağdam yolunu önerse de Ermenistan ve Karabağ, Laçin koridorunun mutlaka açılmasını talep ediyordu.

Azerbaycan Kızılayı Genel Sekreteri Ceyhun Mirzayev de “Rusya’dan gelen yardımların Ermeni vatandaşlara ulaştırılması, Azerbaycan Kızılayı ile Rusya Kızılhaç Derneği arasında imzalanan ortak işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştiriliyor” dedi.

Mirzayev “Rusya’dan gelen yardım aracı öğle saatlerinde Samur kalkış noktasından Azerbaycan topraklarına geçerek Ağdam-Hankendi yönüne doğru hareket ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Azerbaycan, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin “Laçin ve diğer yolların derhal ve eş zamanlı olarak açılması” yönündeki önerisini yerine getirmeye “hazır” olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Kızılay Derneği aracılığıyla Karabağ’a gönderilen yardımların bölgedeki Ermenilere ulaştırılmasına izin verilmesi halinde, Kızılhaç aracılığıyla Ermenistan’dan gönderilen yardımlara da izin vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Yuri Kim, Perşembe günü X (Twitter) sosyal ağ hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve Laçin ve diğer yolların açılmasını önerdiğini açıklamıştı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerbaycanca)

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