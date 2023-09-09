Ermenistan ile berabere kalan Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu’ndan skandal açıklama! Tepki toplayan sözler…

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Eskişehir’de Ermenistan’ı konuk eden A Milli Takım’ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından skandal açıklamalara imza atarak tepki topladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Ermenistan’ı konuk elen A Milli Takım, Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak büyük bir hayal kırıklığına imza attı. A Milli Takım’ın müsabaka boyunca Ermenistan karşısında kötü bir oyun ortaya koyması dikkati çekerken Milli Takım’ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından tepki toplayan açıklamalara imza attı.

EURO 2024 Elemeleri 5. hafta karşılaşmasında Eskişehir’de Ermenistan’ı konuk eden Milli Takım, rakibi ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti.

Salı gecesi deplasmanda Hırvatistan’ın konuğu olacak A Milli Takım’da Ermenistan maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, skandal açıklamalara imza attı.

Milli yıldız maçın ardından “İtalya’dan geliyorum, formdayım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gelip bu maçı burada oynuyoruz, berabere kalıyoruz. Moralim de bozuluyor tabii ki.” dedi. Hakan Çalhanoğlu’nun bu açıklamaları ile takım arkadaşlarını hedef aldığı öne sürüldü.

Milli yıldızın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

https://www.karar.com/spor-haberleri/ermenistan-ile-berabere-kalan-milli-takimda-hakan-calhanoglundan-skandal-1784823