A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nun 5. haftasında Türkiye sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Deniz Açık, Sinan Balcıkoca, Yavuz Emrah Sever, Emrah Yaşar

6. dakikada Ermenistan atağında Dashyan’ın sağ çaprazdan ceza sahası dışında attığı sert şutta, kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz’ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

33. dakikada Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem Aktürkoğlu’na iletti. Kerem’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

45+4. dakikada Bichakhchyan’ın ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Mert Günok’un kontrolünde kale direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan taşıyıp ortaladığı topla buluşan Cengiz Ünder’in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Chancharevich yatarak kontrol etti.

49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan atağında Tiknizyan’ın yaptığı ortada Zeki Çelik ve Merih Demiral’ın dokunamadığı, Cenk Özkacar’ın ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu: 0-1

53. dakikada Ranos’un penaltı noktası üzerinden attığı şutta top az farkla dışarıya çıktı.

54. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahası içinden attığı şutta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içinde attığı şutta kaleci Chancharevich, topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Halil Dervişoğlu’nun şutunda kaleci Chancharevich’den dönen topu tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin şutunda kaleci Chancharevich, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10’a çıkararak D Grubu’nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.

TFF Başkanı Büyükekşi: “İyi bir takımımız var”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı’nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan’la 1-1 berabere kalmasına ilişkin, “İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var.” dedi.

Büyükekşi, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sahadan çok daha sevinçli, Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garanti edecek şekilde gitmeyi hedeflediklerini belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Çok şanssız bir gol yedik, iki oyuncumuz ıska geçti ve birçok da pozisyonu gole çeviremedik maalesef. Ama çok şükür ki en azından berabere bitirdik. Şansımız aynı şekilde devam ediyor. Salı günü Ermenistan, Hırvatistan’la oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Bizim şu anda 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. Bir şey kaybetmedik ama en azından buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz. İyi oynayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu telafi edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda yine başarılı olacağımıza inanıyoruz.”

Büyükekşi, 3 forvet ve 2 sol bekin sakat olduğunu, Cenk Özkacar’ın alışık olmadığı bir mevkide oynadığın ve bu oyuncudan yeterli randımanı alamadıklarını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı’nın galibiyeti son dakikalarda kaçıran taraf olduğunu anlatan Büyükekşi, “İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var.” ifadesini kullandı.

“Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz”

Mehmet Büyükekşi, 12 Eylül Salı günü Belçika’da Japonya ile oynanacak özel müsabaka öncesinde kafilenin bir gün daha Eskişehir’de kalacağını, bu ülkeye birlikte gideceklerini bildirdi.

Japonya’nın, geçen yıl Katar’da yapılan Dünya Kupası’ndaki performansına değinen Büyükekşi, “Japonya da Dünya Kupası’nda başarılı bir performans gösterdi, son 16’ya kaldı. Penaltılarla Hırvatistan’a elendi. O maçı da son derece ciddiye alıp oynayacağız. Ekim ayında hem Hırvatistan hem de Letonya ile maçlarımız var. O maçlarda başarılı olup yine yolumuza devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şimdi tabii konu bugün için Stefan Kuntz değil. 2 puan kaybettik. Tüm teknik ekip, futbolcularımızla beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı’nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz.”Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

https://www.aa.com.tr/tr/futbol/a-milli-futbol-takimi-ermenistan-ile-1-1-berabere-kaldi/2987003