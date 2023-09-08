Türkiye: 1 Ermenistan: 1

EURO 2024 elemelerinde Eskişehir’de karşı karşıya gelen Türkiye ve Ermenistan A Milli futbol takımları 1-1 berabere kaldı.
D grubunda yer alan iki ülkenin Mart ayında Ermenistan’da oynanan ilk maçında Türkiye Ermenistan’ı 2-1 yenmişti.
Eskişehir’deki maçta Ermenistan 49. dakikada Dashyan’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra baskılı oynayan Türkiye 88. dakikada Bertuğ’un golüyle beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Karşılaşmada ilk 11’ler şöyleydi:
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Orkun, Kerem, Hakan, Barış Alper, İsmail, Cengiz, Cenk
Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan
Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10’a yükseltti. Ermenistan ise 4 maçta 7 puan topladı.
Türkiye, D grubunda liderliğini sürdürürken, Hırvatistan ise Letonya’yı yenip 2 maç eksiğiyle puanını 7’ye çıkardı ve 2. sırada yer aldı.
Ermenistan 11 Eylül’de Hırvatistan ile karşı karşı gelecek.
Türkiye ise Hırvatistan ile 12 Ekim’de oynayacak.
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