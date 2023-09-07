Ermenistan’da Erivan Devlet Üniversitesi’nde Suriye Adında Salon Açıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN 7 Eylül (SANA) – Erivan Ermeni Devlet Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesi Arap Araştırmaları Bölümü’nde Suriye Arap Cumhuriyeti adına bir salon açtı.

Açılış töreninde Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Dr. Nura Arissiyan, salonun Suriye büyükelçiliği ile üniversite arasındaki işbirliğinin bir ürünü olduğunu belirtirken, Suriye ile Ermenistan arasında eğitimsel, kültürel, bilimsel ve entelektüel alışveriş için bir platform olacağını açıkladı.

Üniversite Rektörü Dr. Hovhannes Hovhannisyan, Doğu Araştırmaları Fakültesi Dekanı Dr. Ruben Melkonyan ve Arap Araştırmaları Bölüm Başkanı Dr. Hayk Koçaryan da Suriye ile Ermenistan arasındaki dostane ilişkilerin derinliğini ve salonun iki ülke arasında yeni bir bağlantı olacağını ve başta Arap dili öğretimi olmak üzere eğitim ve bilim ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladılar.

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