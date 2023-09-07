Ermenistan, ABD ile tatbikat öncesi Bakü’yü sınırda askeri yığınağı artırmakla suçladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatı “yararsız” diye nitelendirerek, “Bu koşullarda, söz konusu tatbikatların yapılması bölgenin istikrara kavuşturulmasına ve karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkısı olmayacak.” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ı iki ülke arasındaki ortak sınırına askeri yığınağı artırmakla suçladı.

Paşinyan, Bakanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın hem “Dağlık Karabağ’daki temas hattı hem de Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca daha önce başlattığı askeri yığınağı artırdığı iddiasında bulundu.

Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ ve Ermenistan’a karşı ‘yeni bir askeri provokasyon’ yapmakla suçlayan Paşinyan, “Bölgemizdeki askeri ve siyasi durum artık açıkça daha da kötüleşti.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan suçlamaları reddetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise son açıklamayı Ermenistan’ın “yeni bir sahte siyasi manipülasyonu” olarak yorumladı.

Açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarından vazgeçmeli, askeri ve siyasi provokasyonlara son vermeli ve barış sürecine engel oluşturmayı bırakmalı.” denildi.

Paşinyan’ın açıklaması, geçen hafta cuma günü sınırda iki ülke birliklerinin birbirine ateş açmaları sonucu bölgede durumun gerginleşmesinin ardından geldi.

Erivan geçen cuma günü, Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki Ermeni askerinin öldüğünü duyururken, Bakü de Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırdığını aktarmıştı.

Rusya’dan Ermenistan ve ABD tatbikatına tepki

Ermenistan, gelecek hafta ABD ile ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 11-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek tatbikatının amacının, Erivan’ın birliklerini uluslararası barışı koruma misyonlarına hazırlamak olduğu bildirilmişti.

Pentagon’a göre, askeri tatbikata 75 ABD’li ve 175 Ermeni askeri katılacak.

Kremlin tatbikata tepki gösterdi

Paşinyan uzun bir süredir Rusya’yı, “Azerbaycan’ın saldırganlıklarına karşı Erivan’ı korumamakla suçluyor.

Ermenistan’da askeri üssü olan Rusya, 2020 yılında Bakü ve Erivan arasında varılan anlaşmadan bu yana Dağlık Karabağ’da tarafların ateşkese saygı göstermesi için barış gücü misyonunu üstlenmiş durumda.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatı “yararsız” diye nitelendirerek, “Bu koşullarda, söz konusu tatbikatların yapılması bölgenin istikrara kavuşturulmasına ve karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkısı olmayacak.” dedi.

Bölgede gerginlik tırmanıyor

Bakü ve Erivan, 1990’lardan bu yana bölgedeki gerilimden birbirlerini sorumlu tutuyor.

Sınırdaki silahlı olaylar, Erivan’ın aralık ayından bu yana Bakü’yü önemli bir güzergah olan Laçın koridorunu kapatarak Dağlık Karabağ’a ikmal yapılmasını engellemekle ve bunun da kıtlığa ve “insani krize” neden olduğu suçlaması yaptığı bir dönemde meydana geldi.

Güvenlik gerekçesiyle bir kontrol noktası kurulmasını savunan Bakü, sivil taşımacılığın bu kara yolu üzerinden engelsiz bir şekilde yapılabileceğini savunuyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan temmuz ortasında yaptığı açıklamada ülkesi ile Azerbaycan arasında yeni bir savaşın “çok muhtemel” olduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2020’de yaşanan son savaş, Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakları Azerbaycan’a bırakmak zorunda kalan Ermenistan için yenilgiyle sonuçlandı.

Barış süreci, bölgede tarihi nüfuzu olan Rusya, Avrupalı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuk çabalarına rağmen o zamandan beri kesintiye uğradı.

Euronews