Patrikhane rahat durmuyor

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Osmanlı’nın zayıflamaya yüz tuttuğu yıllarda olduğu gibi bugün de milletimizin aleyhine faaliyetlerde bulunan Fener Rum Patrikhanesi’nin yeni bir skandalı ortaya çıktı. 10 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Fener Rum Patrikhanesi’nin ABD’deki temsilcisi olan Türkiye vatandaşı Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis’in himayesinde skandal bir seminerin düzenleneceği öğrenildi.

Bahsi geçen seminerin sözde “Osmanlı’nın son döneminde 30 yıllık Hıristiyan soykırımı” konusunu içereceği bildirildi!

Osmanlı’nın zayıflamaya yüz tuttuğu yıllarda olduğu gibi bugün de milletimizin aleyhine faaliyetlerde bulunan Fener Rum Patrikhanesi’nin yeni bir skandalı ortaya çıktı. 10 Eylül 2023 tarihinde ABD’nin New York kentinde Fener Rum Patrikhanesi’nin ABD’deki temsilcisi olan Türkiye vatandaşı Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis’in himayesinde skandal bir seminerin düzenleneceği öğrenildi. Bahsi geçen seminerin sözde “Osmanlı’nın son döneminde 30 yıllık Hıristiyan soykırımı” konusunu içereceği bildirildi.

OSMANLI VE TÜRKİYE LANETLENECEK

22 Haziran 2019’da Amerika Rum Ortodoks başpiskoposu olan ve Fener Rum Patrikhanesi’nin ABD’deki temsilcisi olarak görülen Elpidophoros Lambriniadis’in himayesinde gerçekleşecek olan seminerde Sultan 2. Abdülhamid Han döneminden başlayarak Cumhuriyet’in ilk yılını da içine alan dönemde Hristiyanlara yönelik sözde soykırım ele alınacak. İzmir yangını ve mübadelenin de konu edileceği seminerde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne tepki gösterilecek.

BİRÇOK PANELİST KATILACAK

10 Eylül 2023 Pazar günü New York’ta düzenlenecek olan skandal programın katılımcıları da ortaya çıktı. Buna göre söz konusu seminere Süryani ressam ve gazeteci Thea Halo, Georgetown Üniversitesi Modern Yunan Araştırmaları Programı Direktörü Ismini Lamb, St. Johns Üniversitesi ve New York Şehir Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Constantine Hatzidimitriou ve Boston Üniversitesi’nde emekli gazetecilik profesörü Lou Ureneck konuşma gerçekleştirecek.

AMAÇLARI İSTANBUL’DA BİZANS’I HORTLATMAK

Ekümeniklik mücadelesi veren Fener Rum Patrikhanesi’nin temel amacının İstanbul’da Bizans’ı hortlatmak olduğu biliniyor. Bu doğrultuda ilk aşamada ekümeniklik statüsü almayı ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmayı planlayan Fener Rum Patrikhanesi, ikinci aşamada edinilecek mülkler yoluyla İstanbul’u eski Konstantinople’a çevirmek istiyor. Üçüncü aşamada Hristiyan ülkelerin İstanbul’da dini ataşelikler açmasını amaçlayan Patrikhane, sonrasında İstanbul surlar içinin üzerindeki Türkiye egemenliğini tartışmaya açmayı istiyor. Fener Rum Patrikhanesi, tüm bu adımların nihayetinde Bizans’ın İstanbul’da yeniden kuruluşunu hedefliyor.

https://www.milligazete.com.tr/haber/16368243/patrikhane-rahat-durmuyor