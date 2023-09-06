HÜDA PAR, İstanbul valisinin aldığı kararın tüm Türkiye’de uygulanmasını istedi: ‘Alkol yasağı yasalaşsın’

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HÜDA PAR, kamuya açık alanlarda alkol kullanımının yasaklanması için yasal düzenleme çağrısı yaptı. Hukukçular, “Bu istek anayasaya aykırı. Hak ve özgürlükler dini gerekçeler gösterilerek yasaklanamaz” dedi.

Aytunç Ürkmez

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ün, 17 Ağustos’ta yayımladığı kamuya açık alanlarda alkol kullanımı yasakladığı genelgeyi desteklediklerini açıklarken bu yasağın tüm Türkiye’de uygulanmasını ve yasalaştırılmasını talep etti.

Önceki gün gerçekleştirdiği gündem değerlendirmesinde partisi adına konuşan Emiroğlu, “Bütün Türkiye’de bu kararın uygulanması ve bunun genelge ile değil kanun ile düzenlenmesi gerekir” dedi. Emiroğlu yasağın ruhsatlı işletmeleri de içermesi gerektiğini söyleyerek; “Umuma açık bu alanlarda ruhsatlı işletmelerin de alkollü içki satışının yasaklanması, suç ve suçlu ile mücadele anlamında bir zorunluluktur” ifadesini kullandı.

‘ANAYASAYA AYKIRI İSTEK’

Cumhuriyet’e konuşan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, taleplerin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, “Anayasada alkol tüketiminden sonra birilerini rahatsız etmek ‘kabahat’ sayılıp para cezası uygun görülmüştür” dedi. “Yasaklanabilmesi için anayasal gerekçe lazımdır” diyen Boyunsuz, “Laik hukuka göre dini kurallar gereğince de kişilerin hak ve özgürlükleri yasaklanamaz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de alkolden doğan kamusal bir sorunun olmadığını belirten Boyunsuz, “Bu çabaların amacı laikliğin altını oyarak önce içini boşaltmak, daha sonra ise kaldırmak” diye konuştu.

‘HÜDA PAR’A OKUL’ MECLİS GÜNDEMİNDE

Yeşil Sol Parti, gazetemizin gündeme getirdiği “HÜDA PAR Mardin Kızıltepe ilçe kongresinin Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılmasını” TBMM’ye taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yeşil Sol Parti milletvekilleri, şu soruları yöneltti: “Bakanlığınız kongrenin okulda yapıldığı bilgisine sahip mi? Eğitim kurumlarının siyasi parti faaliyetleri için kullanılmasının yasal dayanağı nedir? İlgili okul müdürü Tarık Yılmaz’ın HÜDA PAR’a ilişkin övücü paylaşımları iddiası için başlatılan bir soruşturma var mıdır?”

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/huda-par-istanbul-valisinin-aldigi-kararin-tum-turkiyede-uygulanmasini-istedi-alkol-yasagi-yasalassin-2116368