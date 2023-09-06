Ermenistan ve ABD’den askeri tatbikat

Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordularına bağlı bazı birliklerin önümüzdeki hafta Ermenistan’da bir ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Eagle Partner 2023” tatbikatının, Ermenistan’ın uluslararası barış gücü misyonlarına katılımına hazırlık çerçevesinde 11-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Tatbikatın ağırlıklı olarak, geçen yıl Kasım ayında ABD finansmanıyla modernize edilerek açılışı yapılan Zar Barış Gücü Tugayı Eğitim Merkezi ile Savunma Bakanlığı N Eğitim Merkezinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında tatbikatla, uluslararası barış misyonlarına katılan Ermeni birliklerinin uyumlu işlerlik seviyesinin artırılmasının ve NATO’nun üye olmayan partner ülkeler için oluşturulan Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde Operasyonel Kabiliyet Konseptinde planlanan değişikliklere hazırlığın hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan son birkaç gün boyunca AB Gözlem Misyonu, Ermenistan’ın sınır bölgelerindeki gerilimin arttığını bildirdi

AB Gözlem Misyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre durum Brüksel’e iletildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devriye gerçekleştiren personelimiz Ermenistan ve Azerbaycan’ın sınır bölgelerini ve cephe hatlarını izleyerek Avrupa Birliği’ne askeri ve güvenlik alanındaki olayları raporlamaktadır.”

Agos