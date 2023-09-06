Ermenistan ile ABD gelecek hafta ortak tatbikat yapacak

Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan savaşı 2020’de sona erdiren ateşkes anlaşmasına öncülük ederken bölgede barış gücü bulunduruyor.

Ermenistan, ABD ile gelecek hafta yapılacak ortak askeri tatbikata ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu ülkede barış gücü bulunan Rusya’nın gelişmeden rahatsız olacağı belirtiliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ABD ile 11-20 Eylül tarihleri arasında ‘Kartal Partner 2023’ tatbikatının yapılacağını duyurdu.

Açıklamada tatbikatın amacının, Ermeni güçlerini uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu belirtildi. Ancak tatbikata iki taraftan kaç askerin katılacağı açıklanmadı.

Azerbaycan ile sık sık askeri çatışmaya giren Ermenistan’da Rusya’nın askeri üssü bulunuyor. Moskova, 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği’nin parçası olan Güney Kafkasya bölgesinde önemli bir güç konumunda.

Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan savaşı 2020’de sona erdiren ateşkes anlaşmasına öncülük ederken bölgede de barış gücü bulunduruyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hafta sonu bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın, ‘Azerbaycan’ın devam eden saldırganlığına’ karşı ülkesini korumada başarısız olduğunu söylemişti.

Ermeni Başbakan ayrıca Ukrayna’da devam eden savaşın Rusya’nın Ermenistan’ın tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamaması anlamına geldiğini ifade etti.

https://tr.euronews.com/2023/09/06/ermenistan-ile-abd-gelecek-hafta-ortak-tatbikat-yapacak