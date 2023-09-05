Snoop Dogg: Ermenistan, Artsakh ve tüm dünya Ermenilerine sevgilerimi gönderiyorum

Yakın zamanda Ermenistan’da konser verecek olan dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, İnstagram hesabında Ermenistan, Artsakh (Dağlık Karabağ) ve tüm dünyada yaşayan Ermeniler hakkında bir paylaşım yaparak herkese güç diledi.

Snoop Dogg, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Ermeni halkım, sizleri düşünüyor ve Ermenistan’da, Artsakh’ta ve dünyanın her yerindeki tüm Ermenilere sevgilerimi gönderiyorum. Herkese sevgi, barış getiriyorum ve güç diliyorum. 23 Eylül’de geliyorum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/05/Snoop-Dogg-Ermenistan-Artsakh-Ermeni/255777