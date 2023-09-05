Paşinyan’ın “Rusya bölgeyi terkedebilir” sözlerine Kremlin’den yanıt

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, La Repubblica gazetesi ile yaptığı röportajda muhabirin ”Rusya’nın Laçin Koridoru’nun kontrolünü Azerbaycan’a bırakmasının siyasi amacı nedir?” sorusuna “Attığı veya atmadığı adımlardan dolayı Rusya bizzat bölgeyi terk ediyor” yanıtını verdi. Kremlin’den “Bölgedeyiz” mesajı geldi.

Paşinyan röportajda şunları kaydetti: “Temelde Rusya Federasyonu oldukça uzun zamandır bizim bölgemizde, Güney Kafkasya’da bulunuyor. Ancak Rusya Federasyonu’nun bir gün, bir ay veya bir yıl içinde Güney Kafkasya’yı terk ettiği durumları da gördük. Rus ortaklarımızla konuştuğumuzda bazen şunu söylüyoruz, Rusya’nın kendisinin attığı veya atmadığı adımlardan dolayı bölgeyi terk ettiğini görüyoruz. Hangi sebeplerden dolayı bilmiyoruz. Yorum yapabiliriz ama iddiada bulunamam. Ancak bahsettiğiniz konunun bizi çok yakından ilgilendirdiği, yeni olmadığı açık. Bir gün uyanıp Rusya’nın burada olmadığını göreceğimiz düşüncesine yol açan süreçler de var.”

Paşinyan’a göre, eskiden Rus barış güçlerinin kontrolü altında olması gereken Laçin Koridoru, iki nedenden dolayı artık Rus barış güçlerinin kontrolünde değil: “Rusya Federasyonu Laçin Koridoru’nu ya kontrol edemiyor ya da sürdürmek istemiyor. Her ikisi de bizim açımızdan sorunludur.”

Muhabirin “Bunu sürdüremeyecekler mi, istemiyorlar mı?” şeklindeki sorusuna Paşinyan’ın cevabı şöyle: “Bazen istemiyorlar, bazen de yapamıyorlar.”

Paşinyan şöyle devam etti: “Rusya’da pek çok çevre, hükümetin halkın çoğunluğunun oyuyla kurulması nedeniyle Ermenistan’ı veya mevcut hükümeti Batı yanlısı olarak değerlendiriyor. Buradaki mevcut konumumuzun en büyük sorunu, eğer Rus yanlılığının olası bir avantajı varsa Ermenistan Rus yanlısı olmanın avantajlarından yararlanamıyor. Mesela Ermenistan bu bakış açısına göre Ukrayna konusunda Rusya’ya yeterli destek vermiyor.”

“Öte yandan Ermenistan Batı yanlılığının olası avantaj ve faydalarından da yararlanamıyor çünkü Batı’da da Ermenistan’ın yeterince Batı yanlısı olmadığı bakış açısı var. Buna göre Ermenistan Ukrayna konusunda Rusya’ya yeterince karşı çıkmıyor veya direnmiyor. Durumumuzun inceliği ve tehlikesi de tam olarak budur”

Kremlin: “Bölgedeyiz”

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Güney Kafkasya bölgesinden ayrılma planının olmadığını söyledi. Peskov, “Ermenistan Başbakanının bu tezlerine katılamayız. Rusya bu bölgenin kesinlikle ayrılmaz bir parçası, dolayısıyla hiçbir yerden ayrılamaz.” diye konuştu.

Kremlin temsilcisi, Rusya’nın Güney Kafkasya bölgesinde, özellikle Dağlık Karabağ’da güvenlik ve istikrarın garantörü rolünü oynamaya devam edeceğine dair güvence verdi.

Peskov İkinci Karabağ Savaşı’nı bitiren ateşkes anlaşmasını kastederk “İki yıl önce imzalanan üçlü anlaşmalara bu bölgedeki ilgili tüm devletlerin uyması çok önemli” dedi ve “Bundan sonra durumu biraz değiştiren yeni olayların meydana geldiğini” hatırlattı.

Peskov büyük ihtimalle Brüksel’de yapılan üçlü zirveleri kastediyor. Zira Moskova ABD ve AB’nin süreçte rol almasına karşı çıkıyor. Sözlerine devam eden Peskov “Ancak bu, Rusya’nın bir şekilde faaliyetlerini kısıtlayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine Rusya’nın güvenlik garantörü rolünü oynamaya devam ettiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Agos