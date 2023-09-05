Müslüman mezarlığında yakayı ele verdi! Topladığı bebeklere kimse inanamadı

Temelleri 1979 yılında atılmış bir travmanın ortaya çıkışı oldukça acı oldu. Araştırma yürüttüğünü iddia ederek gezdiği mezarlarda yaptıkları gün yüzüne çıkınca duyanlar da görenler de inanamadı! İşte Müslüman ve Hristiyan mezarlarından bebek toplayan adamın akıllara durgunluk veren hayatı ve yakayı ele verme hikayesi.

Derleyen: Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr – Rusya’nın en büyük altıncı şehri Nijni Novgorod’daki yerel mezarlıklar konusunda uzman olarak görülen bir gazeteciydi ve kendini herkese böyle tanıtıyordu. Çevresindekilere göre de oldukça bilgili ve sakin mizaçta biriydi. Ancak gerçek çok başkaydı. Hiç kimse onun aslında karanlık tarafı olduğunun farkında değildi. Mezarlık mezarlık gezen ve sonunda da bir Müslüman mezarlığında kendini ele veren Moskvin’in yaptıkları tüylerini diken diken edecek cinsten.

Takvimler 2009 yılını gösteriyordu. Nijni Novgorod’daki bir mezarlıkta tuhaf şeyler oluyordu. Sevdiklerinin mezarını ziyaret eden bazı aileler, sürekli benzer bir tabloyla burun buruna geliyordu. Bazı mezarlar kazılıp kazılıp yeniden kapanıyor, bu olaylar neredeyse her gün yaşanmaya başlayacak sık meydana geliyordu. Bir terslik olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Ailelere göre birileri define avcılığı yapıyordu. Yetkililer ise daha farklı düşünüyordu.

ÇOCUK MEZARININ BAŞINDA YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer bu durumun bazı aşırı eylemlerde bulunan örgütler tarafından kasten yapılmış olabileceğini düşünerek çalışmalarına hız kazandırdı. Çalışmalara İçişleri Bakanlığı dahil el atsa da koca iki yılın sonunda hiçbir cevap bulunamadı. 2011 yılında ülkenin başkenti Moskova’daki Domodedovo Havaalanı’na düzenlenen terör saldırısından sonra soruşturmaya mecburen ara verildi. Kısa süre sonra Müslüman mezarlara yönelik saygısızlık yapıldığına dair duyumlar alınınca çalışmalara tekrar başlandı. Ancak olay sadece Müslüman mezarlara yönelik değildi. Hedefte Hristiyan mezarlar da vardı.

Anatoly Moskvin, çevrede hem gazeteci hem de mezarlık uzmanı olarak bilindiği için ondan hiç şüphelenilmemişti. Fakat tesadüf eseri bir gün Müslüman mezarlığında Moskvin’in bir çocuğa ait mezarının başındayken şüphe çeken hareketler sergilemesine denk gelen polis harekete geçirdi.

Moskvin’i suçüstü yakalayan ekipler, gazetecinin suçlu olduğunu kanıtlayabilecek daha fazla delil toplayabilmek için evinde incelemeye koyuldu. Evde yapılan incelemeler ekipteki herkesi dehşete düşürdü.

PLASTİK DEĞİL, GERÇEK BEBEK!

Dairenin her yerinde onlarca kız bebek vardı. İrili ufaklı çeşit çeşit giydirilmiş bu bebekler ilk bakışta oyuncak bebekleri andırıyordu. Ancak dairenin dört bir yanını kaplamış bebekler aslında plastik değildi. Bebekleri incelemeye başlayan ekibin gördüğü manzara daha önce eşi benzeri olmayan bir şeydi. Bebekler mumyalanmış ve yüzlerine makyaj yapılmıştı. Bebekler mumya yapılmış ölmüş küçük kız çocuklarıydı.

Mosvkin, bebeklerin bazılarını sandıkların içine yerleştirmiş ve o sandıkları müzik kutularına çevirmişti. Ayrıca mezar taşlarından alınmış fotoğraflar ve plaketler, oyuncak bebek yapma kılavuzları ve dairenin her tarafına dağılmış yerel mezarlıklara ait haritalar da vardı. Müfettişler araştırma yaptıkça ölen kızların vücutlarında Moskvin onlara dokunduğunda ses çıkarabilecek müzik mekanizmaları olduğunu fark etti. Bir mumyanın vücudunun içinde adının yazılı olduğu kendi mezar taşının bir parçası vardı. Bir diğerinde ise kızın ölüm tarihi ve nedeninin yer aldığı bir hastane etiketi vardı. Üçüncü bir cesedin içinde kurutulmuş bir insan kalbi bulundu.

ÖNCE MUMYALADI, SONRA MAKYAJ YAPTI

Anatoly Moskvin‘in geçmişte yaptığı ürkütücü eylemler birer birer ortaya çıkıyor, açığa çıkan gerçekler herkesi dehşete sürüklüyordu. Yapılan incelemeler sonunda çarpıcı bir tabloyla karşılaşıldı. 2005-2007 yılları arasında tam 752 mezarlığı gezdiği tespit edilen Moskvin’in eve getirdiği tüm bebeklerin gerçek ve cansız bedenler olduğu ortaya çıktı. İçlerinde farklı yaş gruplarından kız çocuklarının cesetlerini eve getiren Moskvin, bu bebek cesetlerini önce mumyalıyor sonrasında ise onların yüzüne makyaj yapıyordu. Araştırmalar ayrıca bebeklerin yüzüne tıpkı bir plastik bebeğe yapılır gibi ‘oynayan göz’ takıldığını ve hatta bu bebeklerle ‘birlikte çizgi film izlendiğini’ dahi ortaya çıkartacaktı.

Moskvin’in yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi. Moskvin, cesetleri korumak için tuz ve karbonattan oluşan basit bir solüsyon kullandı, hatta ‘oyuncak’ bebeklerinin doğum günlerini sanki kendi çocuklarıymış gibi gerçekten kutladı.

HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Peki Anatoly Moskvin tüm bu ürkütücü eylemleri neden yapmıştı? Yetkililer, akıllarındaki soru işaretlerini gidermek için onu sorguda tuttu. Gazeteci ise hiçbir aşırı tepki vermeden, anlatmaya dünden hazırmış gibi yaptığı her şeyin nedenini tek tek memurlarla paylaştı. İşte gazetecinin şoke eden eylemlerinin ortaya çıkma sebebi:

– Moskvin’in mezarlıklara olağan dışı bir takıntısı vardı.

– Bu takıntının sebebi 1979 yılında o henüz 13 yaşadığı bir olayla başlamıştı.

– Okuldan çıkıp eve yürüdüğü sırada takım elbiseli birkaç adam ellerinde taşıdıkları tabutun içindeki cesedi öpmesi için onu zorladı.

– Tabutun içindeki ceset, Natasha Petrova adındaki bir kız çocuğuna aitti. Moskvin, zorla öptüğü Petrova’nın cansız bedenini bir takıntı haline getirdi.

– Sürekli Petrova’nın cansız bedenini öptüğü anı hatırlayan Moskvin zaman içinde mezarlıklara giderek özellikle kız çocuklarının isimlerini not etmeye ve onlarla ilgili araştırma yapmaya başladı.

– Petrova’nın cansız bedeni onda sağlıklı olmayan bir takıntının gelişmesine sebep olacak, mezarlıkları rahat rahat gezmesini kolaylaştıracak bir meslek olarak gördüğü gazetecilik ise tüm bu tuhaf eylemlerde kendisine korunaklı bir liman olacaktı.

‘ONUNLA EVLİYDİM, ARAMIZDA BAĞ VARDI’

Sadece polis memurlarının değil psikolog ve psikiyatristlerin de dikkatini çeken bir vakaya dönüşen Moskvin, Petrova’yı öptüğü sahneyle ilgili şunları söyledi: “Natasha Petrova ile evliydim. Aramızda tuhaf bir bağ vardı. O bağ yüzünden bunları yaptım.”

Mezarlara duyduğu ilgi öylesine olağan dışıydı ki birinin öldüğünü duyduktan hemen sonra mezarlığa gidip boş mezarda uyumaya kalkmış, hatta bazı geceler tabut toprağa gömüldükten sonra zifiri karanlıkta mezarlarda sabahlamaya başlamıştı. Zaman içerisinde daha da hastalıklı bir noktaya ilerleyen bu davranışlar, Moskvin’in okul çıkışlarında kız çocuklarını gizli gizli takip etmesine kadar ilerlemişti.

Yetkililer Anatoly Moskvin’in dairesinde toplam 29 adet oyuncak bebek görünümlü kız çocuğu olduğunu tespit etti. Bu kız çocuklarının yaşları 3 ila 12 arasında değişiyordu. Hatta bir cesedi neredeyse 9 yıl dahi sakladı. Moskvin, tamamı mezarlara saygısızlıkla ilgili bir düzine suçla suçlandı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU, ŞOKU KİMSE ATLATAMADI

Moskvin mahkemedeyken, mezarlara ve cesetlere tacizde bulunduğunu 44 kez itiraf etti. Ölen kız çocuklarının anne ve babasına, “Siz kızlarınızı terk ettiniz, ben de onları eve getirip ısıttım” diyerek herkesi dehşete düşürdü. Anatoly Moskvin’e şizofreni teşhisi konuldu ve psikiyatri koğuşunda hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Eylül 2018 itibarıyla psikiyatri tedavisine evinde devam etmesine karar verildi. Mosvkin şu anda ailesiyle birlikte herkesten uzakta izole bir yaşam sürüyor. Hem Mosvkin ailesi hem de ölen kız çocuklarının ailesi yaşanan bu olayın şokunu hâlâ atlatamadıklarını söylüyor.

https://www.milliyet.com.tr/pembenar/son-dakika-musluman-mezarliginda-yakayi-ele-verdi-topladigi-bebeklere-kimse-inanamadi-6999557