İHD’den 6-7 Eylül pogromu açıklaması: Hristiyan ve Yahudi düşmanlığını lanetliyoruz

İnsan Hakları Derneği açıklamasında “Türkiye’de devlet geleneğinin tarihini sorguluyor, Hristiyan ve Yahudi düşmanlığını bir nefret suçu olarak bir kez daha lanetliyoruz” denildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) 6-7 Eylül pogromuna ilişkin açıklamada bulundu. Pogromunun bir devlet operasyonu olduğu belirtilen açıklamada, “68. yılında hem Türkiye’de devlet geleneğinin tarihini sorguluyor, Hristiyan ve Yahudi düşmanlığını bir nefret suçu olarak bir kez daha lanetliyoruz” denildi.

İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6-7 Eylül 1955 kitlesel pogromunun bir devlet operasyonu olduğu ifade edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından planlandığı ve kalabalıklar tarafından uygulandıpı belirtilen açıklamada, “Öldürülen kişilerin sayısı, kayıtlara geçtiği kadarıyla 37’ydi. Kayıtlara 60 olarak geçen tecavüz vakasının gerçek sayısı ise 400 civarındaydı. Bazı kadınlar tecavüz edildikten sonra öldürüldü. 90 yaşındaki rahip Hrisantos Mantas diri diri yakıldı. En az birkaç rahip bıçakla ve zorla sünnet edildi. Onlarca kişi linç edildi. Yalnızca İstanbul’da değil, İzmir ve Ankara’da da benzer olaylar yaşandı, üstelik Urfa, Mardin, Midyat’ta da Süryanilere saldırıldı. 4 bin 214 ev, 73 kilise, 26 okul, 1 sinagog, işyeri ve dükkan benzeri toplam 5 bin 317 mekan yakıldı, yıkıldı, yağmalandı” denildi.

Hristiyan inancına karşı korkunç saldırıların yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bunun somut kanıtı kiliseler ve mezarlıklardır. Saldırılar en yıkıcı, en tahrip edici yüzünü başta Rumların olmak üzere gayrimüslimlerin kutsallarına, kiliselerine, sinagoglarına, mezarlıklarına karşı göstermiştir. Kiliseler birkaç saat içinde harabeye çevrilmiş, dinamitle patlatılmış, ateşe verilmiştir. Kilise içinde kutsal eşyalar tahrip edilmiş, İsa tasvirlerinin gözleri oyulmuş, haçlar kırılmış, mezarlar açılıp cenazelerin kemikleri ortalığa saçılmış, yeni gömülmüş bir cenaze ağaca asılarak karnına Türk bayrağı saplanmıştır” denildi.

Açıklamada, “İnsan hakları savunucuları, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtları olarak bizler, bugün, 6-7 Eylül pogromunun 68. yılında hem Türkiye’de devlet geleneğinin, hem de devletin dayandığı tabanın, yani Türkiye’nin Müslüman nüfusunun tarihini sorguluyor, Hristiyan ve Yahudi düşmanlığını bir nefret suçu olarak bir kez daha lanetliyoruz” ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/498342/ihdden-6-7-eylul-pogromu-aciklamasi-hristiyan-ve-yahudi-dusmanligini-lanetliyoruz