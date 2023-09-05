Ermenistan Bayrağı Anlamı Nedir? Ermenistan Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Dünya da bulunan tüm ülke bayraklarının kendi tarihine özgü anlamlar içermektedir. Bu durum ülkelerin tarihte yaşadıkları savaşlar, toplum değer yargıları ve milletinin ülke topraklarına sahip çıkmasıyla doğru orantılıdır.

Ermenistan Bayrağı Anlamı Nedir?

Ermenistan kendi halkının topraklarına sahip çıkmasının bir ifadesi olarak kendi ülkelerinin bayrak renklerine anlam yüklemişlerdir. Ermenistan bayrak renkleri kırmızı, mavi ve turuncu olarak benimsemiştir. Buna göre bayrak içerisinde yer alan kırmızı renk ülkenin kendi bağımsızlığı uğruna döktükleri kanı temsil etmektedir.

Mavi renk ise özgürlük ve milletinin barış içerisinde tek bir toprakta yaşamasını tanımlarken turuncu renk ise halkının çalışkan, ülkesine hizmet eden ve refah seviyesini yükseltmesi anlamını taşımaktadır.

Ermenistan Bayrağı Nasıl Oluştu?

Ermenistan, bağımsızlığını ilan etmeden önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliği altında yaşayan eyalet olarak varlığını sürdürmekteydi. İlk olarak Ermenistan 1936 yılında ilk bayrağını açıklayarak bağımsız olarak egemenliğini ilan etmiştir.

Buna göre Sovyetler birliği bayrağına benzer yıldız ve çekiç simgesi yer almaktaydı. Ancak çeşitli politik olayların yaşanması ve Sovyetler birliğinin dağılmasıyla birlikte Ermenistan kendi ülkesi için kırmızı, mavi ve turuncu renkleri içeren bayrağı ile tam anlamıyla egemenliğini ilan etmiştir.

Ermenistan bayrağı tüm ilke bayraklarında olduğu gibi saygı duyulması gereken bir durumdur. Dolayısıyla bayrağı yere düşürmek, üzerine basmak veya bayrak ile alay etmek yasal olarak suç olup cezası bulunmaktadır.

Ermenistan Bayrağı Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Bir ülkeye ait bayrak renkleri o ülkenin yaşanmışlığın simgesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Ermenistan’ın dağlık bölgesinde yaşayan halkının kendi özgürlükleri uğruna dökülen kan rengi ile kırmızı, özgürlük, barış ve toplum refahını simgeleyen mavi ve ülkesi için halkının azimli, çalışkan ve toplumun kendi ülkesini muhasır medeniyetlere erişmesini sağlamasını amaçlaması için turuncu rengi simge olarak kabul etmektedir.

Ermenistan Bayrağı Şekil Özellikleri Nelerdir?

Ermenistan bayrağı çizgileri yatay olarak ve eşit kalınlıkta ve uzunlukta 3 farklı renkten oluşmaktadır. Buna göre Ermenistan bayrağını oluşturan ilk renk kırmızı ikinci olarak mavi renk ve üçüncü olarak turuncu renk görseli kabul edilmiştir.

Ermenistan bayrağı oransal olarak detaylarına bakıldığında bayrağın yüksekliği ve genişlik oranı 1’e 2 oranında hesaplanmıştır. Buna göre bayrak göndere tam olarak çekilmeli ve yerden yüksekliği ortalama 2,5m olarak kabul edilmiştir.

Ermenistan Bayrağı Ne Zaman Yarıya İndirilir?

Ermenistan bayrağı başta ulusal yas veya büyük ülkesel felaket meydana geldiğinde yarıya indirilmektedir. Ayrıca Bayrağın üst kısmına yas rengi olarak kabul edilen siyah kurdele takılmaktadır.

Ermenistan bayrağı Ermenistan devleti tarafından yasada belirlenen nedenler içerisinde başta ülkesi için şehit düşen askeri cenaze törenlerinde, büyük doğal afet meydana geldiğinde devlet tarafından belirlenen ulusal yas süresince yarıya indirilmektedir.

Ermenistan bayrağının göndere çekilmesi veya yas durumlarında yarıya indirilmesi devlet ve hükümetin kendi kural ve protokollerine göre belirlenmektedir.

https://www.gazetevatan.com/egitim/ermenistan-bayragi-anlami-nedir-ermenistan-bayragi-nasil-olustu-renkleri-ne-anlama-geliyor-2111621