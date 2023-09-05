Dink Cinayeti: Dosyası tefrik edilenler yargılanıyor

Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi ile ilgili yan davanın görülmesine devam edildi. Bu davada dosyası tefrik edilen Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı gibi firari sanıklar yargılanıyor.

Hrant Dink Cinayeti Davası’nda dosyası ayrı tutulan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve eski savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 12’si firari 13 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bugün görülen davada ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık eski Emniyet Müdürü Yunus Yazar’ın Mayıs ayında Ankara’da yakalandığı ve ifadesinin alınmasının ardından Dink davası açısından tahliye edildiği öğrenildi. Ancak Yunus Yazar başka bir suçtan tutuklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Yazar ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bazı firari sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Yunus Yazar, aleyhindeki delillerin gerçekle bağdaşmadığını öne sürerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan 12 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Yazar’ın benzer suçlardan yargılandığı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyaların birleştirilmesi taleplerini reddettiğini belirterek, uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesine müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nı 26 Mart 2021’de karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale ise “Anayasa’yı ihlal” ve “kasten öldürmeye yardım” suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin’i “kasten öldürme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 28 yıl dörder ay, tutuklu sanık Ercan Gün’ü, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederken, 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezaları vermişti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz’ün dosyası ise ayrılmıştı.

Davanın 24 Haziran’da yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın yurt dışında kaçak olarak bulundukları, haklarında kırmızı bülten çıkarıldığı ve bir kısmı hakkında iade talepnamesi düzenlendiği kaydederek, sanıkların, hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduklarının anlaşıldığını ifaede etmişti.

Kamu görevlilerinin yargılandığı mahkemeden çıkan karar Dink Ailesi avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Hrant Dink Cinayeti Davası’nda hüküm giyen sanıkların da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında yeni bir dava açıldı.

(Anadolu Ajansı, Agos)

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