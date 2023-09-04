Lindsay Snell: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde gördüğüm zulümü hiç bir yerde görmedim

Gazeteci Lindsey Snell, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Silahlı kuvvetlerinde gördüğü kadar zulüm ve şiddet görmediğini belirtti.
Snell’ini paylaşımı şöyle:
“Halen eskisi gibi Suriye’ye gidiyorum.
Irak’tan, Libya’dan, Filistin’den, Ukrayna’dan ve 30’a yakın ülkeden de raporlar hazırladım. Teröristler dahil onlarca orduya/silahlı gruba sızdım.
Ancak Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden ve arkasındaki rejimden bu kadar zalimlik ve nefret görmedim.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/04/Lindsay-Snell-Azerbaycan-Karabağ/255656
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