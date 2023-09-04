Aram Tigran hakkındaki soru önergesi ‘kaba ve yaralayıcı ifadeler’ içerdiği için iade edildi

YSP Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle verilen soru önergesi, Meclis Başkanlığı tarafından ‘kaba ve yaralayıcı ifadeler’ içerdiği için iade edildi. Meclis Başkanlığı’nın iade gerekçesinde, Aram Tigran’ın ‘1915 Ermeni Katliamından sağ kurtulan bir Ermeni ancak Diyarbakır’dan sürülen Ermeni bir ailenin oğlu olduğu’na dair ifadelerin değiştirilmesi istendi.

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Ermeni sanatçı Aram Tigran’ın memleketi Diyarbakır’da gömülme vasiyeti olmasına rağmen dönemin (8 Ağustos 2009) İçişleri Bakanı tarafından bunun engellenmesi sonucu Brüksel’e gömüldüğünü hatırlatmış ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltmişti:

Büyük sanatçı Aram Tîgran’ın yurdu olan Diyarbakır’da defnedilme vasiyeti o dönem hangi gerekçe ile yerine getirilmemiştir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından kapatılan Aram Tîgran Konservatuarı’nın yeniden faaliyete geçmesi için girişimlerde bulunacak mısınız? “Ortadoğu’nun bülbülü, Kürt müziğinin mamostesi” Aram Tîgran’ın anısını yaşatmak için ne tür çalışmalar yapacaksınız? Aram Tîgran’ın Türkçeleştirilen şarkılarının tespiti, bunu yapan kişiler hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatılması, kültür yağmacılığının önüne geçilmesi için ne gibi çalışmalar yapacaksınız?”

Beritan Güneş Altın’ın bu soru önergesi, önerge metnindeki ‘kaba ve yaralayıcı’ ifadeler sebebiyle Meclis başkanlığı tarafından iade edildi.

Meclis Başkanlığı’nın iade gerekçesinde, Aram Tigran’ın ‘1915 Ermeni Katliamından sağ kurtulan bir Ermeni ancak Diyarbakır’dan sürülen Ermeni bir ailenin oğlu olduğu’na dair ifadelerin değiştirilmesi istendi.

Serbestiyet