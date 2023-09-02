Hristiyanların hac merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi’nde ziyaretçi sayısı artıyor

Çoğunluğu Hristiyanlar olmak üzere turistlerin ilgi odağı Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (St. Nicholaos) Kilisesi ve Anıt Müzesi, kentte en fazla ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Gökyazı Mahallesi‘ndeki “Noel Baba” olarak adlandırılan Myra Piskoposu Aziz Nikolaos‘ın yaşadığı, görev yaptığı ve gömüldüğü kilisede, 1989 yılından bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor. 23 yıldır Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan kilise, inanç turizmi açısından önemli rol oynuyor.



Orta Çağ boyunca bir haç merkezi olan kilise, bugün de özellikle Hristiyanların yoğun ilgisini görüyor.



Bir Likya yerleşimi olan Myra Antik Kenti’nin parçası durumundaki Aziz Nikolaos Kilisesi ile Anıt Müzesi, mimari üslubu ve süslemeleri ile orta Bizans döneminin izlerini taşıyor.

Milattan sonra 4. yüzyılda bazilika formunda inşa edilen ancak zaman içinde birçok değişikliğe uğrayan kilisede, Hristiyanlıkla ilgili kararların alındığı, dinsel toplantılar olan konsil sahnelerinin canlandırıldığı duvar resimleri, büyük beğeni topluyor.



Geçmişte yardım severliği ile ünlenen azizden dilekte bulunup, şifa istenirken, bugün de kiliseyi ziyaret eden yabancı turistler, lahit önünde dua ediyor.



Rehber eşliğinde kiliseyi gezen yerli ve yabancı turistler Aziz Nikolaos’ın hayatı, kilise, müze ve bölge hakkında bilgi alıyor.

RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, Aziz Nikolaos’ın milattan sonra 3. yüzyılda Patara’da doğduğunu ve zengin bir tüccarın oğlu olduğunu söyledi.



4. yüzyılın başında Demre’ye gelerek dini eğitim almış bir Hristiyan Azizi olduğunu anlatan Sezgin, iyilikleriyle anılan bir insan olduğunu belirtti. Öldükten sonra bölgeye gömülen Nikolaos’un mezarının yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını aktaran Sezgin, milattan sonra 5. yüzyılda bölgede yaşanan iki büyük deprem nedeniyle Myra Antik Kenti’nin ve kilisenin alüvyon tabakası altında kaldığını kaydetti.



Kilisenin daha sonra yeniden yapıldığını ve bugüne kadar geldiğini dile getiren Sezgin, kilisede son iki yıldır restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.



Çalışmaları kiliseyi tamamen kapatmadan gerçekleştirdiklerini anlatan Sezgin, kilisedeki ikonların iyileştirildiğini, sağlamlaştırıldığını bildirdi.

“EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN ÖREN YERİ”

Hristiyanlar tarafından hac yeri olarak ziyaret edilen önemli kiliselerden biri olduğuna işaret eden Sezgin, şunları söyledi:



“Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, bölgemizde en çok ziyaretçi alan ören yeri. 700 binli rakamları gördük, pandemide ziyaretçi sayısında azalma oldu ama bu sene 450 bin ziyaretçiyi ağırladık, ziyaretçi sayısı çok hızla artıyor. 1 milyon rakamlarına ulaşmak hiç de zor değil. Çünkü inanılmaz talep var. Rusya’dan, Yunanistan’dan Avrupa’daki pek çok ülkeden ziyaretçimiz var.”



Sezgin, yerli turistlerin de ilgisinin yüksek olduğunu kaydetti.

https://www.ntv.com.tr/n-life/gezi/hristiyanlarin-hac-merkezlerinden-aziz-nikolaos-kilisesinde-ziyaretci-sayisi-artiyor,srZBMitKKUOXOULwfwLxdQ