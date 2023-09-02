Haber Vakti sitesinden Mendy Chitrik’e nefret kampanyası

Haber Vakti adlı internet sitesi, Türkiye Aşkenaz cemaati hahamı Mendy Chitrik’e yönelik bir nefret kampanyası başlattı. Site, Chitrik hakkında asılsız iddialarla haberler üretiyor.

Taksim Camii Kültür Merkezinde gerçekleşmesi planlanan ve Nuh Arslantaş ve Mendy Chitrik’in konuşmacı olduğu “Yahudilik ve Yahudiler” semineri iptal edilmişti. Haber Vakti sitesi seminere gelen tepkileri “Tarihi Parşömenleri çalan, LGBTQ’nün gerçek organizatörü ve kısaca dünyanın en tehlikeli mafya yapılanması olarak bilinen CHABAD örgütünün yasadışı Türkiye Temsilcisi Taksim Camii Kültür Merkezinde seminer verecek” diyerek ifade etmişti. Eski AK Parti milletvekili Metin Külünk’ün sosyal medyada duyurduğu etkinliğin iptali haberi, Abdurrahman Dilipak tarafından sevinçle karşılanmıştı.

İptalin ardından Haber Vakti sitesinde art arda gerçekdışı haberler dolaşıma sokuldu. Bu haberlerde, Mendy Chitrik’in Antakya’da depremden etkilenen sinagogdaki tarihi parşömenleri çaldığı iddia edildi. Oysa bu parşömenler İsrail ilk yardım kuruluşu ZAKA tarafından götürülmüş, Mendy Chitrik tarafından geri getirilmişti. Üstelik sadece dini bir metin olmasından kaynaklı Yahudiler için manevi değeri olan bu parşömenlerin maddi ve tarihi bir değeri bulunmadığı ifade edilmişti. Mendy Chitrik’in Purim kutlamalarında giydiği yaratıcı kostümler için “kafasına LGBTQ peruğu takan, kucağında tarihi parşömenleri çalarken görüntüleri olan ve Coca Cola giysili kostüm giyerek şov yapan biri var. Bu kişi Yahudi din adamı mı palyaço mu” ifadelerini kullanan Haber Vakti sitesi, Yahudi kültürüne ne kadar uzak olduğunu da tescil etmiş oldu.

Abdurrahman Dilipak ile röportaj yapan Haber Vakti sitesi, Mendy Chitrik hakkında “Adnan Oktar ne kadar dindarsa Mendy de o kadar dindar. Zaten eskiden beri bağları var. Adnan Oktar da onlardan. Papa bile LGBT ye evet dedikten sonra bunlar da LGBTQI+ türü bir Yahudi! Yakında bunlar kürtler de benzer bir hahambaşılık kurarlarsa şaşmam. Bir de Pakradun Hahamlığı, Arap Yahudileri, Fars Yahudileri oluyorsa, oldu olacak Sabatay hahambaşılığı da açalım, onlar da gelsin Camilerimizde kendilerini anlatsınlar. Çağırın Fethullah Gülen de gelsin, Adnan Oktar da, Kürt Hahambaşı da gelsin kolkola Beştepe’ye çıkıp ayin yapsınlar. Ne farkı var bunun onlardan” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerle Dilipak, sosyal medyada rağbet gören komplo teorilerini derleyererk Ermeni, Kürt, Yahudi ve LGBTİ+ düşmanlığı bir paragrafta ifade edebilmiş oldu.

Haber Vakti sitesi başka bir haberde Türk Yahudi Toplumu’nun Mendy Chitrik’i savunurken, Münevver Karabulut cinayetinde kan iftirasını gündeme getiren Rezan Epözdemir’e tepki gösterilmediğini iddia etti. Oysa bu günlerde, Türk Yahudi Toplumu X hesabından kan iftirasının asılsız ve yalan bir iftira olduğuna dair Abdülaziz ve Abdülmecid dönemindeki fermanları yayınlamıştı. Yanı sıra TYT eşbaşkanı İsak İbrahimzadeh de Epözdemir’e tepkisini göstermişti.

Bu videonun tamamını paylaşabilecek biri var mı? Umarım başında sonunda bu saçmalıkları düzeltecek bir bölüm vardır. Yoksa bu videoya bakıp çıkarılacak tek sonuç şu: Gencecik bir kadın vahşice öldürülmüş bunlar komplo teorilerinden medet umuyor ve bir grubu hedefe koyuyor https://t.co/Dal7kw7AeA — Karel Valansi (@karelvalansi) August 12, 2023

Mendy Chitrik’e yönelik bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte, Yahudilere yönelik önyargıları pekiştiren antisemit bir iklimin oluşmasına sebep veriyor.

Türkiye Aşkenaz cemaati hahamı Mendy Chitrik, 2020 senesinde Avlaremoz için bir yazı kaleme almıştı. 2022 yılının Ocak ayında ise üç bölümden oluşan bir röportaj gerçekleştirmiştik. Göz atmak için

https://www.avlaremoz.com/2022/01/02/rav-mendy-chitrik-anlatiyor-islam-ulkeleri-hahamlar-birligi-nasil-kuruldu-1-3-betsy-penso/embed/#?secret=egCStOBFCK#?secret=ILLFsZugD9

https://www.avlaremoz.com/2022/01/04/rav-mendy-chitrik-anlatiyor-cumhurbaskani-erdogan-cok-samimiydi-2-3-betsy-penso/embed/#?secret=hFnmcyvlTU#?secret=tfy8FVDH93

https://www.avlaremoz.com/2022/01/06/rav-mendy-chitrik-anlatiyor-kendi-tarihimizin-daha-cok-farkinda-olabiliriz-3-3-betsy-penso/embed/#?secret=2HzFtBukPp#?secret=dPKpnShemi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

https://www.avlaremoz.com/2023/09/02/haber-vakti-sitesinden-mendy-chitrike-nefret-kampanyasi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=haber-vakti-sitesinden-mendy-chitrike-nefret-kampanyasi