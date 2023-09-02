Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan sınırında iki ülkenin güçleri arasında çatışma çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Sotk ve Norabak sınır köylerinin yakınlarında dört askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Dağlık Karabağ’ın kuzeybatısında, Ermenistan-Azerbaycan sınırında iki ülkenin güçleri arasında çatışma çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Sotk ve Norabak sınır köylerinin yakınlarında dört askerin öldürüldüğünü ileri sürdü. Azerbaycan da konuya ilişkin açıklamasında, Ermenistan’ın Kalbajar bölgesindeki mevzilerini insansız hava araçları ile vurduğunu, söz konusu saldırılarda üç askerin yaralandığını iddia etti.

Reuters’ın haberine göre, çatışmalar, Ermenistan’ın Rusya’yı topraklarına yönelik saldırılar karşısında ‘mutlak bir kayıtsızlık’ içinde olmakla suçlamasının ardından yaşandı. Ermenistan, Azerbaycan’ı sınıra yakın bölgelerde askeri güç konuşlandırmak ve mevzilerine İHA, havan mermisi ve hafif ateşli silahlarla saldırmakla suçladı. Azerbaycan, asker konuşlandırma iddialarını reddederken ‘misilleme tedbirleri’ aldıklarını açıkladı.

AB KONSEYİNDEN ‘LAÇİN KORİDORU’ AÇIKLAMASI

Diğer yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ofisinden Karabağ’daki durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, AB Konseyi Başkanı Michel’in ekibinin son günlerde Karabağ’daki Ermenilerin bulunduğu bölgelere erişim konusunda Bakü, Erivan ve Karabağlı Ermenilerin temsilcileriyle temaslar yürüttüğü belirtildi. AA’nın aktardığına göre, açıklamada Michel’in, Laçin Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif yaptığı aktarılarak, son günlerdeki görüşmelerde bu aşamaların sıralaması, hangi yoldan ne tür yükün taşınacağı gibi detayların ele alındığı ifade edildi. AB’nin Laçin Koridoru’nun açılması gerektiğine inandığı kaydedilen açıklamada, Ağdam yolunun kullanılmasının da acil günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik çözümün parçası olabileceği vurgulandı. Ayrıca Azerbaycan ile Karabağlı Ermeniler arasındaki diyaloğun karşılıklı güveni kuvvetlendirmesi gerektiği, AB’nin bu amaçla çeşitli önerilerde bulunduğu kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/498133/ermenistan-azerbaycan-sinirinda-catisma