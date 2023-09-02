BM Life yetkilileri depremzede çocuklar için tekrar yollara düştü

BM Life yetkilileri depremzede çocuklar için hazırlanan tabletleri okulların açılmasıyla birlikte Hatay’da dağıtmak için yola çıkıyor.

Şubat ayında Kahramanmaraş bölgesinde binlerce kişiyi etkileyen deprem felaketi sonrasında harekete geçen ve yaz öncesi bölgeye yazlık kıyafet ve hijyen paketleri götüren BM Life, şimdi de çocukları sevindirmek için 200 tabletgötürüyor.

Haziranda bölgeye giden BM Life ekibi, vakıf aracılığıyla toplanan bağışlar yoluyla satın alınan yazlık kıyafetler ve tedarik edilen hijyen paketlerini depremzedelere dağıttı. Bu ziyaretin bir diğer amacı da bölgedeki yöneticiler ve akademisyenlerle bir araya gelerek bir yol haritası belirlemek oldu.

BM Life; Hatay Üniversitesi ve İskenderun Üniversitesinin işbirliğinde yürütülen yeni projede, Hataylı 200 depremzede çocuk için tablet temin etti.

BM Life yetkililerinden Mehmet Keskin “Bu tabletler eğitime destek projemizin ilki. Hayırseverlerin destekleri ile ilk etapta 200 tablet aldık yolladık. Bildiğiniz gibi Hatay çok kültürlü ve değişik dinlerin inançların bir arada yaşadığı bir şehir. Orada örneğin Hristiyan köyleri var, onlarda depremzede. O yüzden biz yardımlarımızı yaparken daha önce olduğu gibi dil, din, ırk, renk gözetmeksizin, oradaki yetkililerle iş birliği içinde koordineli yapıyoruz. Ayrıca, Hollanda’da bize maddi destek veren diğer dinlere inançlara mensup insanların da sayısının hiç de az olmadığını belirtmek isterim.” dedi.

Keskin ayrıca Hatay ve İskenderun üniversitesi yetkililerince belirlenen 26 depremzede öğrenciye de geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren online İngilizce dersi verilmeye başlandığını sözlerine ekledi. Dersler Hollanda’dan koordine ediliyor ve profesyonel bir kurum aracılığıyla veriliyor. Ders esnasında çocukların başında görevli bir koordinatör de bulunuyor.

Yardım kampanyası devam ediyor

Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Mehmet Keskin, “Depremzede bir çocuğun yüreğine ben de dokunmak istiyorum” diyen herkesin kampanyaya destek verebileceğini belirtirken, daha önce yapılan yardımların raporlarının web sitesinde yayınlandığını bundan sonraki tüm yardımların da sitede yer alacağını dile getirdi.

Din, dil, ırk veya renk ayrımı yapılmaksızın bölgede bulunan 200 depremzede çocuğu, vakfa gelen bağışlar aracılığıyla temin edilen tabletlerle sevindireceklerini belirten Keskin, bir tabletin maliyetinin 125 euroya denk geldiğini aktardı.

BM Life ekibi okulların açılacağı hafta, 13 Eylül Çarşamba günü Hatay’da olacak.

Hulpactie Aardbeving Turkije | BM Life

BM Life olarak deprem bölgesinde neler yapıldı veya yapılıyor görmek için ve bundan sonraki projelere destek vermek için: HulpActie Aardbeving Turkije | BM Life

Az çok demeden “çorbada benim de tuzum olsun” diyerek yardım etmek için vakıfla bire bir iletişime geçebilir veya kampanyanın web sitesi üzerinden maddi yardımda bulunup bir çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz.

https://www.instagram.com/sonhaber.eu/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0a2aa062-8274-44b0-86ec-d42ec9c39df2

https://www.sonhaber.eu/bm-life-yetkilileri-depremzede-cocuklar-icin-tekrar-yollara-dustu