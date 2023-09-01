Papa Francis, bin 450 kişilik Katolik cemaatini ziyaret için Moğolistan’da

By Euronews & AP

Hıristiyanlık bölgede yüzlerce yıldır mevcut olsa da, Katolik Kilisesi’nin resmi varlığı Moğolistan’da ancak 1992’den sonra tanındı.

Papa Francis, bin 45o Katolik Hristiyan’ı ziyaret etmek üzere gittiği Moğolistan’a cuma günü ulaştı.

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Ülkenin başkenti Ulan Batur’a inen Papa Francis burada şeref muhafızları ve devlet görevlileri tarafından karşılandı.

Vatikan’ın Moğolistan’ın iki güçlü komşusu Rusya ve Çin ile ilişkilerinin bir kez daha gerildiği bir dönemde Asya ülkesine yapılan ilk Papalık ziyareti ilgiyle karşılandı.

Cumartesi günü resmi programı başlayacak olan Papa, cuma gününü dinlenerek geçirecek.

Perşembe günü geç saatlerde Moğolistan’a giderken gazetecilere konuşan Francis, az sayıda insanın yaşadığı ancak anlamak için duyularınıza ihtiyaç duyduğunuz bir kültüre sahip olan bu ülkeyi ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Papa, Moğolistan programı çerçevesinde ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı ile resmi görüşmeler yapacak. İş dünyası liderleri önünde bir konuşma yapması beklenen Papa, bin 450 kişilik Katolik cemaatinin bel kemiğini oluşturan piskoposlar, rahipler ve rahibelerle bir araya gelecek.

Hıristiyanlık bölgede yüzlerce yıldır mevcut olsa da, Katolik Kilisesi’nin resmi varlığı Moğolistan’da ancak 1992’den sonra tanındı.

Kilise, ülkenin Sovyet müttefiki komünist hükümetten kurtulup anayasasında dini özgürlüğü güvence altına almasından sonra resmi bir varlığa sahip olabildi.

Euronews