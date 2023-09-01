Fahrettin Koca’ya e-Reçete için suç duyurusu

Yeşil Sol Parti Milletvekili Serhat Eren, e-Reçete’ye eklenen 5 dilin arasında Kürtçe’nin olmaması nedeniyle Fahrettin Koca hakkında “nefret ve ayrımcılık” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından duyurduğu e-Reçete’ye eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı.

Söz konusu durum tepkilere neden oldu. Koca, tepkiler üzerine 28 Ağustos 2023’te bir paylaşım daha yaparak “E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürt için anadilinde sağlık hizmeti almanın bugüne dek mümkün olmadığını, turizm gerekçesiyle başka dillerin eklenmesinin ise apaçık ayrımcılık olduğunu belirterek, söz konusu duruma ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Koca ve sağlık bakanlığı yetkilileri hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

“Sağlık bakanlığı kastten Kürtçeyi tercih etmedi”

Eren şöyle dedi:

“100 yıldır devletin çok dilli hizmete geçmesinde tek değişmeyen şey Kürtçeye ve ülkede konuşulan diğer dillere ayrımcı ve yasakçı zihniyettir. Uygulamada böyle bir dil seçeneği yaratılıyorsa, anadilde sağlık hizmetinin temel bir insan hakkı olduğu gözardı edilmeden milyonlarca Kürt yurttaşın talebi olan Kürtçe’nin ve ülkede konuşulan diğer anadillerin gündeme alınması gerekirken adeta yok sayılması, şüphelinin Bakanı olduğu kurum tarafından kasten tercih edilmiş bir karardır.”

Eren KDK öncesi yaptığı idari ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvurularda da şunları talep etti:

“Milyonlarca Kürt vatandaşın kamu hizmeti olan sağlık hizmetinden ayrımcılığa uğramadan faydalanabilmesi için anadilde sağlık hizmetinin sağlanması ve Bakanlığın tüm yazılı, basılı materyallerinde, web sitesinde, uygulamalarında Kürtçeye verilmesi için girişimlerde bulunulmasını talep ederiz.”

(EMK)

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/283462-fahrettin-koca-ya-e-recete-icin-suc-duyurusu