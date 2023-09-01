Ermenistan: Sınırda Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki asker öldü

By euronews

Erivan, Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki Ermeni askerinin öldüğünü duyurdu. Bakü de Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki sınır yakınlarında Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki Ermeni askerinin öldüğünü; bir diğerinin de yaralandığını duyurdu.

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Açıklamada, “Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın güneydoğusundaki Sotk yakınlarındaki Ermeni karakollarına ateş açması sonucu iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı” denildi.

Bakanlık, yaralı askerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sotk bölgesi iki ülke orduları arasında olayların sıkça yaşandığı Azerbaycan sınırında bulunuyor.

En son 28 Haziran’da Dağlık Karabağ’da dört Ermeni askeri öldürülmüştü.

“Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA’larla saldırdı”

Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Açıklamada, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu belirtildi.

Yeni bir savaş “çok muhtemel”

Bakü ve Erivan, 1990’lardan bu yana bölgedeki gerilimden birbirlerini sorumlu tuttu.

Sınırdaki silahlı olaylar, Erivan’ın Aralık ayından bu yana Bakü’yü önemli bir güzergah olan Laçin koridorunu kapatarak Dağlık Karabağ’a ikmal yapılmasını engellemekle suçladığı ve bunun da kıtlığa ve “insani krize” neden olduğu bir dönemde meydana geldi.

Güvenlik gerekçesiyle bir kontrol noktası kurulmasını savunan Bakü, sivil taşımacılığın bu kara yolu üzerinden engelsiz bir şekilde yapılabileceğini savunuyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Temmuz ortasında AFP’ye yaptığı açıklamada ülkesi ile Azerbaycan arasında yeni bir savaşın “çok muhtemel” olduğunu söyledi.

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İki ülke arasında 2020’de yaşanan son savaş, Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakları Azerbaycan’a bırakmak zorunda kalan Ermenistan için yenilgiyle sonuçlandı.

Barış süreci, bölgede tarihi nüfuzu olan Rusya, Avrupalı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuk çabalarına rağmen o zamandan beri kesintiye uğradı.

Euronews