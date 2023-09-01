ABD Kongresi İnsan Hakları Komisyonu’nda Dağlık Karabağ ile ilgili duruşmalar yapılacak

6 Eylül’de ABD Kongresi’nin Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu, Laçin Koridoru’nun kapatılması sonucu Dağlık Karabağ’daki durumu görüşecek.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, duruşmalarda bilirkişi görüşünü sunacak. Ocampo 7 Ağustos’ta yayınladığı raporda şu ifadeleri kullanmışti: “2023 yılında Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere karşı soykırım yapılacağına inanmak için makul nedenler var.”

Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü Barış İnşası ve İnsan Hakları Programı Direktörü David Phillips ise, Azerbaycan hükümetinin niyetiyle ilgili gerçekler hakkında ifade verecek.

Duruşmalar 6 Eylül’de gerçekleşecek ve komisyonun internet sitesinde yayınlanacak.

ERMENİ HABER AJANSI