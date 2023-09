Nor Marmara: Geleceği karanlık görüyoruz

83 yıldır İstanbul’da yayın yapan Ermenice günlük siyasi gazete Nor Marmara’nın Genel Yayın Yönetmeni Ari Haddeler, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle Ermeni vakıflarına destek çağrısı yaptı.

Nor Marmara Gazetesi, bugün yayın hayatında 83. yılını doldurdu.

“Ermeni diline, kültürüne karşı ilgisizlik gazetelerin de sonunu getiriyor mu?” diye soran Nor Marmara, 83. yıldönümü mesajında gazetenin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekti:

“Seneye sevgili okurlarımıza 84’üncü yaşımızı doldurduğumuzu müjdeleyebilecek miyiz? Cemaatimizin kurumlarını yönetenler, seçimlerden önce verdikleri sözlere rağmen duyuruları için neden Ermeni basınını tercih etmezler? Dijital ve ücretsiz portalları tercih ederek kendilerine de kötülük ettiklerini bilmezler mi? Tarihi, gazeteler yazar. Yarın gazetesiz kalacak bir cemaatte onlar da tarihte yerlerini alamayacak duruma düşecekler.”

Nor Marmara Genel Yayın Yönetmeni Ari Haddeler, gazetenin yaşadığı sorunları bianet’e anlattı.

“Ermenice okuyan çok az insan kaldı”

Haddeler, günlük çıkan bir gazetenin ilan almadan ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün bizim gazetenin satış fiyatı 3,5 lira. Bunun 1,5 lirasını zaten boş kâğıda veriyoruz. Gazetenin satıştan elde ettiği parayla ayakta kalması mümkün değil. Biz ilan alamıyoruz. İlan alamamamızın nedeni her şeyden önce okuyucu sayımızın azalması. Ermenice okuyan, anlayan çok az insan kaldı. Bu yüzden geleceği karanlık görüyoruz.”

“83 yıllık bir gazete kültür mirasıdır”

80 yılı aşkın bir süredir yayın hayatını sürdüren bir gazetenin “ticari müessese” değil “kültür mirası” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Haddeler, “Nasıl ki atalarımızdan bizlere kalan kiliseyi, okulu korumak için cemaat olarak çok çalışıyorsak aynı şekilde Ermenice yayın yapan basılı gazeteleri de korumalıyız” dedi.

Ermeni vakıflarına çağrı

Haddeler sözlerinin devamında Ermeni vakıflarına destek çağrısı yaptı:

“Yönetici koltuklarında oturanların da bunu bu şekilde idrak etmelerini ve bize destek olmalarını bekliyoruz. Bu sadece gazeteye bağış yapmakla olmaz. Formüle bağlanması gerekiyor. Örneğin bizim kiliselerimiz var. Bunlardan bazıları varsıl, bazıları yoksul. Daha az imkanı olanlar için diğerleri el ele verir. Yardım toplarlar kendi aralarında ve o kilisenin bir yıllık bütçesinin açığını kapatırlar. Böyle bir organizasyon basın için de düşünülmeli. Veyahut imkânı olan vakıflar bunu kendisine bir görev olarak görebilir ve senede belli sayıda ilan vermeyi garanti edebilir.”

Basın İlan Kurumu’nun Nor Marmara’ya ilan veremediğini ancak “telafi mahiyetinde” her yıl bir ödeme yaptığını belirten Haddeler, “Fakat bu yıl o ödeme de yapılmadı. Oradan da bir darbe yedik” diye konuştu.

