Ermeniler Lübnan’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldırı düzenledi

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|Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lübnan’da 50 kişiden oluşan Ermeni bir grubun büyükelçilik binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Bölgede tedbir alındığı bilgisi paylaşılırken olayla ilgili soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Lübnan’da yaklaşık 50 kişilik Ermeni bir grubun büyükelçilik binasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şöyle denildi;
Lübnan’da Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde eylem düzenleyen yaklaşık 50 Ermeni asıllı kişi, büyükelçilik idari binasının etrafındaki çitlerden, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri büyükelçiliğin idari binasına fırlattı.
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