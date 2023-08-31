Çağrı: Avlaremoz “Ada” temasına odaklanıyor

Eylül ayında Avlaremoz “Ada” temasına odaklanıyor.



Bir adada yaşamak, adalı olmak nasıl bir duygudur? Ada sizde hangi duyguları çağrıştırıyor? Yaşam biçimi, yalnızlık, uzaklık, özgürlük, aidiyet, çokkültürlülük, çoğulculuk, çocukluk… Yaşamınızda sizde iz bırakan, duygusal bağ kurduğunuz bir adaya dair ya da adalı olmaya dair anı, hikaye-öykü, şiir, analiz ve eleştiri yazılarınızı bekliyoruz! Yazınızla birlikte fotoğraf-görsel de paylaşabilirsiniz, böylelikle Ada dosyamızı bir tür hafıza mekanı olarak da yaşatabiliriz.

Editörlüğünü Özgür Kaymak’ın üstlendiği “Ada” dosyası hakkında daha fazla bilgi almak, yazılarınızı yollamak ve fikirlerinizi paylaşmak için editörlerimizle iletişime geçebilir veya info@avlaremoz.com’a mail atabilirsiniz. Yazılarınızı 20 Ağustos’a dek bekliyoruz.



Sana koşuyorum bir vapur içinde

Ölmemek delirmemek için

Yaşamak bütün âdetlerden uzak

Yaşamak…

​Sait Faik, “O ve Ben”’den

https://www.avlaremoz.com/2023/07/31/cagri-avlaremoz-ada-temasina-odaklaniyor/