Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeniler için gönderdiği yardım TIR’ları, kontrol noktasında bekliyor

Azerbaycan Kızılay’ının Karabağ’da yaşayan Ermeniler için Bakü’den gönderdiği yardım TIR’ları Rus güçlerin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Azerbaycan kendi topraklarında herhangi bir gri bölgenin varlığını asla kabul etmeyecektir” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan’a giden ve gelen Karabağlı Ermenilere ait Laçin-Hankendi yolunu, Ermenistan’dan Azerbaycan’a ateş açılması ve kaçak eşya taşıyan araçların kullanılması sebebiyle kısmi olarak kapattı. Yol, sivillerin kullanımına açık olmasına rağmen ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Ermenistan ise yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ‘daki Ermeni nüfusun insani krizle yüz yüze kaldığını iddia ediyor. Azerbaycan ise Karabağ’daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor. Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeniler için Bakü’den 29 Ağustos’ta yola çıkardığı gıda yardımı yüklü TIR’lar ise Rus güçlerin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor. Görevliler ise yoldaki çadırlarda konaklıyor.

2 gündür kontrol noktasında bekleyen TIR’ların bulunduğu alana bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, diplomatlar, 50 ülkeden ve uluslararası şirketlerden 60 şirketin temsilcileri geldi.

“SORUMLULUK REJİMİNDİR”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, “Azerbaycan, bu un ve unlu mamulleri Azerbaycan Kızılay’ı aracılığıyla Karabağ’daki Ermenilere ulaştırıp sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Ne yazık ki, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler bunu reddediyor, kabul etmiyorlar. Bu iyi niyetin reddedilmesini ırkçılık olarak değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda gördüğümüz bu yol Ağdam-Hankendi yolunun bir parçası. Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının ardından bu yolların genişletilmesi ve yeni yolların inşası sağlandı. Ağdam-Hankendi yolu ile istenilen yükler Hankendi’ye çok kısa sürede teslim edilebilir. Ama gördüğünüz gibi Ermeniler bunu reddediyorlar. Ermenilerin bunu kabul etmeme sorumluluğu, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından oluşturulan ve halen desteklenen yasadışı rejime aittir” dedi.

“AZERBAYCAN, TOPRAKLARINDA GRİ BÖLGENİN VARLIĞINI KABUL ETMEYECEKTİR”

Hacıyev, “Ama şunu bilsinler ki Azerbaycan kendi topraklarında herhangi bir gri bölgenin varlığını asla kabul etmeyecektir. Hiç bir insani bir kriz söz konusu değil. Bu amaçlı teatral bir oyundur. Bunu bilinçli olarak insani sorunlar adı altında uluslararası topluma sunmak istiyorlar. Eğer bir ihtiyaç söz konusu ise Ağdam-Hankendi yolu açık” ifadelerini kullandı.

“BU BİR IRKÇILIKTIR”

Hacıyev, “Ağdam-Hankendi yolunun açılmasının ardından Azerbaycan gümrük mevzuatına uyularak Laçin-Hankendi yolunun da açılması sağlanabilir. Azerbaycan’ın bu iyi niyetini kabul etmemenin ırkçılık olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Yani Azerbaycan’ın gönderdiği unlu ürünleri Azerbaycan’da kullanıldığı ve Azerbaycan tarafından sağlandığı için kabul etmiyorlar” diye konuştu.

https://www.cnnturk.com/dunya/azerbaycanin-karabagdaki-ermeniler-icin-gonderdigi-yardim-tirlari-kontrol-noktasinda-bekliyor