AB dışişleri bakanları Karabağ’ı görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB dışişleri bakanlarının Dağlık Karabağ’daki durumu İspanya’nın Toledo kentinde yapılacak gayrı resmi toplantıda görüşeceklerini söyledi.

Bakan, “Fransız meslektaşım Catherine Colonna ile birlikte Dağlık Karabağ’daki durumu gündeme aldık. Orada insanların durumu felaket.” dedi.

Bakana göre elektrik yalnızca sınırlı seviyede mevcut. Baerbock “İşte bu nedenle Azerbaycan ve Rusya’ya acil bir çağrıda bulunuyoruz: Dağlık Karabağ halkının nihayet yaşam için ihtiyaç duyduğu şeyi alması gerekiyor. Laçin koridorunun insani yardım için serbest olması gerekiyor” dedi.

Agos