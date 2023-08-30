Uruguaylı, Arjantinli, ABD’li ve İsveçli Ermeniler Artsakh için mitingler düzenleyecek

Uruguay Ermeni cemaati, 2 Eylül günü saat 15.00’te Montevideo kentindeki “Letras de Montevideo”da, Azerbaycan’ın sekiz aydan uzun süredir uyguladığı Artsakh Cumhuriyeti ablukasını kınamak amacıyla bir miting düzenleyecek.

Uruguaylı Ermeni gençler uluslararası topluma çağrıda bulunuyor: “120 binden fazla kişi gıda, ilaç, gaz, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlara erişemeden kuşatma altında ve hayatları tehlike altında.”

1 Eylül’de Ermeni cemaatinin temsilcileri Laçin Koridorunun ablukasını protesto etmek için ABD’de de yürüyüş yapacak. Yürüyüş, Marriott Renaissance’tan başlayıp Beyaz Saray’a doğru ilerleyecek. 2 Eylül’de İsveç’in başkent Stockholm’da, Buenos Aires’te de mitingler yapılacak.

ERMENİ HABER AJANSI