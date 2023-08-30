Türk tır şoförü Lübnan’daki Ermeni mahallesinde saldırıya uğradı

Lübnan polis sözcülüğü, AA muhabirinin olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Beyrut

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Burc Hammud Mahallesi’nde tır şoförü Tayar Ökden, saldırıya uğrayarak darp edildi.

Burc Hammud’daki bir işyerine gece saatlerinde yük boşalttıktan sonra mahalleden ayrılmak isterken trafiğe takılan 52 yaşındaki Ökden’in yolu, bir grup tarafından kesildi.

Ermeni olduklarını söyleyen yaklaşık 20 kişilik grup Ökden’i darp ederek üzerine boya döktü. Tırın üzerindeki “Türkkan” yazılı brandayı yırtan kalabalık, aracın camlarını kırarak üzerine Türkiye’ye yönelik İngilizce hakaretler yazdı.

Aracın lastiklerini de bıçakla patlatan kalabalık, tırdaki ticari malzemeleri barındıran kolileri yere atarak tekmeledi.

Yaşadıklarını anlattı

Türkiye’ye gitmek için ülkenin kuzeyindeki Trablus Limanı’na gelen Ökden, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Aracını durduran kalabalığın kendisini aşağı indirerek dövdüğünü anlatan tır şoförü Ökten, “15-20 kadar kişiydiler. Üzerinde Türk kelimesi yazdığından dolayı aracımın üzerindeki çadırı yırttılar. Beni aşağı indirip üzerime boya döktüler. Camımı kırdılar. Daha sonra arabanın içine de boya attılar. Üç dört tekerimi patlattılar. Zorla oradan çıktım.” dedi.

Tırın içerisinde bulunan ticari mal kolilerini yerlere atarak tekmelediklerini dile getiren Ökden, saldırgan kalabalığın “Ermeni olduklarını söylediklerini” aktardı.

Çevredeki bazı insanların kendisine yardım etmek istediğin ancak saldırgan grubun buna izin vermediğini dile getiren Ökden, “Polis geldikten sonra kalabalık kaçtı. Tamirci çağırıp lastiklerimizi yaptırdıktan sonra oradan ayrılabildim. Şu anda Trablus limanında bekliyorum kendi vatanıma geçmek için. Büyükelçiliğimize ve devletimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yaklaşık otuz yıldır bu mesleği yaptığını ve son bir yıldır da Lübnan’a gelip gittiğini dile getiren Ökden, “Yaklaşık 16 kez buraya (Lübnan’a) mal getirdim ama daha önce böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Maalesef bu sefer yaşadım.” ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi ise X sosyal medya hesabından saldırıya uğrayan tır görüntülerini paylaşarak, “İnsanlarımız, Türk tırına öfkesini göstererek yoluna devam etmesine engel oldu” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan polis sözcülüğü, AA muhabirinin olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. ​​​​​​​

AA