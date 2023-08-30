Suren Papikyan Hindistan Milli Savunma Koleji heyetini kabul etti

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, 30 Ağustos’ta Hindistan Milli Savunma Koleji heyetini kabul etti.
Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre heyete Hindistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Nilakshi Saha Sinha eşlik etti.
Suren Papikyan, savunma alanında Ermenistan-Hindistan ilişkilerinin mevcut gelişme seyrini dikkate alarak Ermenistan’ı ziyaret etme girişimini çok takdir etti.
Görüşmede Savunma Bakanı, orduda başlatılan reformları ve savunma alanında Ermeni-Hindistan işbirliğinin ilerlemesini ve perspektiflerini sundu.
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