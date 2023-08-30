Fransa’dan gelen yardım konvoyunun Karabağ’a girişi engellendi

Fransız şehirlerinden gelen insani yardım yüklü kamyonlar, Karabağ’a ulaşmaya çalışacakları Kornidzor’a doğru yola çıktı. Ancak konvoyun Karabağ’a girişi engellendi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris ve diğer topluluklardan seçilmiş yetkililerle birlikte Ermenistan’ı ziyaret ediyor. Fransa’dan Karabağ’a giden insani yardım konvoyuna yetkililer eşlik ediyor.

Hidalgo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Ermenistan’da, Paris ve diğer topluluklardan seçilmiş yetkililerle birlikteyiz. Dokuz ay boyunca Artsakh’ta (Karabağ) 30.000’i çocuk olmak üzere 120.000 Ermeni tecrit edilmiş, aç bırakılmış, her şeyden mahrum bırakılmıştır. Bu insani felaketle karşı karşıya kalanlara acil yardım sağlıyoruz. Zaman sayılı.” dedi.

Dağlık Karabağ’a yönelik insani yardım, Paris kenti, Ile de France, Auvergne-Rhone-Alpes, Haut de France, Occitania, Loire bölgesi tarafından tahsis edildi.

Ancak konvoyun Karabağ’a girişi engellendi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransız insani yardım konvoyunun Karabağ’a’a girişinin engellendiğini söyledi.

Hidalgo, “Burada, Laçin Koridorunda, Artsakh’a hiçbir insani yardımın giremeyeceğine ve insan haklarının tamamen ihlal edildiğine tanıklık ediyoruz. 10 insani yardım tırımız abluka altında. İnsani bir kriz yaşanıyor, aciliyet var” dedi

Kornidzor’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı, Fransa’nın Karabağ’a yaptığı yardımın sadece gıda ve bebek maması değil, aynı zamanda jeneratörler ve güneş panelleri yani Karabağ halkının krize dayanabilmesini sağlayacak her şeyi de içerdiğini söyledi.

Öte yandan 29 ağustos Salı günü Bakü, Azerbaycan Kızılayı aracılığı ile Ağdam üzerinden Dağlık Karabağ’a 40 ton insani yardım göndereceğini duyurdu.

Azerbaycan konvoyu aynı günün ilerleyen saatlerinde Askeran (Asgaran) dışındaki temas hattındaki Rus barış güçlerinin kontrol noktasına ulaştı.

Askeran’da ikamet eden Ermeniler, Azerbaycan konvoyunun gelişini protesto etmek için toplandı.

Azerbaycan medyası, kontrol noktasında görev yapan Rus barış güçlerinin Azerbaycan konvoyunun ilerlemesini engellemek için bariyerler kurduğunu bildirdi.

Dağlık Karabağ yönetimi, Azerbaycan’ın yardım teklifini reddediyor. Karabağ Ermenileri ve Ermenistan, bölgeyi Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan Laçin koridorunun açılmasını talep ederken Ağdam yolunun buna bir alternatif olamayacağını savunuyor. Ayrıca bazı Ermenistanlı analistler Azerbaycan’ın yardım konvoyunun Karabağ’da Bakü’nün varlığını artırmak amacıyla kullanılacağını savunuyor.

Agos