Abluka altındaki Dağlık Karabağ’da kıtlık: “İnsanlar ekmek kuyruklarında bayılıyor”

2020’deki savaş sonrası Azerbaycan’ın yeniden kontrolü altına aldığı Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan 120 bin etnik Ermeni, kendilerini Ermenistan Cumhuriyeti’ne bağlayan tek yol olduğu için buraya Hayat Yolu adını veriyorlar.

Ancak uluslararası alanda adı Laçin Koridoru olan bu yol Azerbaycan tarafından dokuz aydır kapalı tutuluyor.

18 yaşındaki Hayk, sınırının Ermenistan tarafındaki Goris’te mütevazı bir otelin balkonunda duruyor ve diğer taraftaki annesiyle buradan görüntülü görüşme yapıyor.

Karabağ’daki Martakert’te olan annesinin, “Yumurta yok, şeker yok, hiç tatlı yok, ekmek karneye bağlandı, geçen gün saat 04:00’te sıraya girmek için kalktık” dediği duyuluyor.

Çocuğun gerçek adı Hayk değil, güvenliği için ismini değiştirdim.

Laçin Koridoru’nun iki tarafındaki Ermeniler birbirlerinden kopmuş durumda. Bakü yönetimi Aralık ayından bu yana yolu kapalı tutuyor.

Bu bölgede kalan gazeteci Irina Hayrapetyan sesli mesaj yoluyla, bölgedeki etnik Ermenilerin az bir yemek için saatlerce sıra beklediğini anlatıyor.

Yiyecek dağıtım noktalarına ulaşabilecek araçların yakıt olmadığı için kullanılamadığını anlatan Hayrapetyan, “İnsanlar ailelerini doyurmak amacıyla kuyruğa girmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İnsanlar ekmek kuyruklarında bayılıyor” diyor.

Bakü ne gerekçe öne sürüyor?

Dağlık Karabağ’daki yerel yetkililer her üç ölümden birinin yetersiz beslenmeden kaynaklandığını iddia ediyor.

Hayk’ın annesi de benzer şekilde yakıt ve ilaç sıkıntısından bahsediyor.

Anne, bir hamile kadının, hastaneye gidemediğini için çocuğunu kaybettiği bir vakayı anlatıyor.

Hayk duydukları karşısında öfkeli şekilde, “Er ya da geç evimin, şehrimin, ülkemin Azerbaycan’ın eline geçeceğini biliyorum” diyor.

Kültürel olarak pek çok ortak noktaya sahip olmalarına rağmen, Güney Kafkasya’daki iki devlet olan Ermenistan ve Azerbaycan, on binlerce insanın hayatına mal olan savaşlarda onlarca yıldır bu toprakların kontrolü için mücadele ediyor.

İki eski Sovyetler Birliği ülkesi 1988-1994 ve 2020 yıllarında iki kez savaştı.

2020‘de 44 gün süren savaş sonrası Azerbaycan, bölgede önemli kazanımlar elde etti. 6 binden fazla askerse hayatını kaybetti. Bakü 1994’ten beri Ermenistan’ın elinde bulunan Dağlık Karabağ’ı çevreleyen tüm bölgeleri geri aldı.

2020’de ateşkes görüşmelerine de öncülük eden Rusya’nın bölgedeki rolü kritik. Laçin Koridoru’nun güvenliği Rus barış güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ateşkese göre bölgedeki etnik Ermeniler ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında insanların ve malların serbest dolaşımı bu koridor üzerinden sağlanacaktı.

Ancak Laçin, 12 Aralık 2022’de Azerbaycanlı çevreciler tarafından ablukaya alındı.

Bakü, Ermenistan’ın bu koridoru yasa dışı gruplara silah tedariki ve yasa dışı madencilik faaliyetleri için kullandığını iddia etti.

Ermenistan koridorun askeri amaçlı olarak kullanıldığı iddiasını reddediyor.

Azerbaycan, bölgedeki doğal kaynakların yasa dışı olarak sömürüldüğü gerekçesini öne sürerek bölgede kontrol noktaları da oluşturdu.

Vagıf Haçataryan vakası

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Dağlık Karabağ’a erişimi olan tek uluslararası yardım kuruluşu konumunda.

Kuruluş, acil hasta olan kişileri tıbbi tahliye kapsamında koridordan geçirebiliyordu.

Ancak kalp hastası 68 yaşındaki Vagıf Haçataryan ameliyat için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a nakledilirken alıkonuldu.

Kızı Vera Haçataryan bildiklerini paylaşıyor:

“Kontrol noktasında, birkaç soru sormak için gelmesi gerektiğini söylemişler. Babam bir Kızıl Haç çalışanıyla birlikte gitmiş fakat birkaç dakika sonra Kızıl Haç çalışanı geri dönmüş ama babam yanında yokmuş.”

Azerbaycan yetkilileri, alıkonulan adamı 1992’deki Birinci Karabağ savaşı sırasında, savaş suçu işlemekle itham ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in özel danışmanı Hikmet Hacıyev bu gözaltı ile ilgili olarak, “Onu tanıyan çok sayıda görgü tanığı var. Savaş suçlularının adalet önüne çıkarılmayacağını asla söylemedik” diyor.

Kızı Vera ise suçlamaların doğru olmadığını söylüyor.

T24