Suriye: Dürzilerin yaşadığı Süveyda’da protestolar ikinci haftasına girdi

By euronews

Süveyda’daki gösterilerde ekonomik gidişattan dolayı memnuniyetsizliğini dile getiren halk, Esad ve hükümetin istifası istedi. Esad’ın tepkisinin ölçülü olması dikkat çekti.

Suriye’nin güneyinde, Dürzi topluluğunun yoğun olarak yaşadığı Süveyda’da ekonomik krizin tetiklediği protesto gösterileri ikinci haftasına girdi.

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Artan enflasyon ve iç savaşın tükettiği ekonomik krizi protesto etmek için başlayan eylemlerin odağı kısa sürede Devlet Başkanı Beşar Esad ve hükümet aleyhine kaydı.

Arap Baharı döneminde Esad’ın yanında duran Dürzilerin kalesinde beklenmedik görüntülere sahne olan eylemler sırasında göstericiler iktidardaki Baas partisinin binalarını bastı, yetkilileri binadan çıkararak kapıları kaynak yaparak kapattı ve sprey boyalarla hükümet karşıtı sloganlar yazdı.

Sğveyda’daki protestolarda Beşar Esad’ı eli kanlı gösteren pankartta “Defol, yeminine ihanet ettin.” yazıyor AP/AP

Ülkedeki dini azınlıklardan olan Dürzileri temsil eden renkli bayrakların dalgalandırıldığı gösterilerde, Esad’ın resimlerinin yer aldığı pankartlar yakıldı. Gösteriler sırasında Esad ve hükümetin istifasını da istendi.

Associated Press’e konuşan yerel medya şirketi Süvayda 24’ün genel yayın yönetmeni Rayan Maarouf, “İnsanlar artık bu duruma daha fazla dayanamayacakları bir noktaya geldi. Her şey parçalanıyor.” dedi.

Esad’dan ölçülü tepki

Esad yönetimin siyasi olarak hem içeride hem de dışarıda kontrolü eline almaya başladığı bir dönemde ülkedeki ekonomik kriz halkı zorlar hale geldi.

Arap Baharı protestolarının başladığı Dera’daki eylemlere sert tepki veren Esad yönetiminin kentteki 57 göstericiyi tutukladığı bildirildi.

Şam, Lazkiye ve Tartus gibi kentlerde ise ekonomik gidişattan duyulan memnuniyetsizlik çok daha sessiz şekilde, sosyal medya üzerinden yapılan protesto mesajlarının paylaşımıyla dile getiriliyor.

Süveyda’daki protestolar ise, her ne kadar hükümeti tedirgin etse de, Esad tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülmüyor.

Dürziler düzenledikleri protestolarla ekonomik sorunlara karşı hükümete tepkilerini dile getiriyor Uncredited/AP

Esad yönetiminin Süveyda’da fazla güç kullanmaktan çekindiği ve ölçülü tepki verdiği dikkat çekiyor.

Esad, iç savaş yılları boyunca hükümeti ve kendisini aşırı İslamcılara karşı dini azınlıkların savunucusu olarak göstermiş, Dürzilerin desteğini almıştı.

Euronews