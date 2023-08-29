İnsani krize neden olan Azerbaycan, insani görünmeye çalışıyor

Dağlık Karabağ’da Ağdam-Stepanakert yolu üzerinde Azerbaycan tarafından yapılacak her türlü yardım talebini reddeden Azerbaycanlı yetkililer, yolun bu kısmına “insani yardım” gönderme kararı aldı.

Azerbaycan medyası, Azerbaycan Kızılay Şirketi’nin 29 Ağustos’ta Ağdam-Stepanakert yoluna 40 ton un yüklü iki TIR göndereceğini bildirdi.

Laçin koridorunu kapatan ve Dağlık Karabağ’da insani krize neden olan Azerbaycan, bu adımı “insani bir jest” olarak nitelendirdi.

Azerbaycan’ın Aralık 2022’den bu yana Laçin koridorunu kapalı tutması sonucunda Dağlık Karabağ’da insani krize neden oldu. Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın 120 bin halkının gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakılmasının yanı sıra, halihazırda 4 Artsakh vatandaşını koridorda yasadışı olarak kurulmuş bir kontrol noktasından kaçırarak onlara asılsız suçlamalarda bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/29/İnsani-kriz-Karabağ-Laçin-Azerbaycan/255303