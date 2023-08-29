Güneş tanrısı ‘Helios’a ait olduğu değerlendirilen kabartma bulundu

Manisa’da Antik Yunan mitolojisinde Güneş tanrısı olan Helios’a ait olduğu düşünülen bir kabartma keşfedildi. Koruma altına alınan esere ait net bilgiler, araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.

Artı Gerçek – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan bir kabartma bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kültür ve Müze Müdürlüğü kontrolündeki St. Jean Kilisesi’nde koruma altına alınan kabartmanın güneş tanrısı Helios’a ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Alaşehir’in tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öküzcüoğlu, “Milattan Sonra 600’üncü yüzyılda Anadolu’da Hristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş, Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Laodikya. Bugün altyapı çalışmaları sırasında Antik Roma dönemine ait, M.Ö. 200 ile M.S. 300’lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı” dedi.

‘MUHTEMELEN HELİOS’A AİT’

Eserin kilise bahçesinde koruma altında olduğunu söyleyen Öküzcüoğlu, “Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios’a ait olduğu düşünülen bir kabartma. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. (DHA)

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