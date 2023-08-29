Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sabancı çiftini ziyaret etti

Artı Gerçek – Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan’da denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı ziyaret etti.
Yunanistan’da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum’a, ardından 25 Ağustos’ta İstanbul’a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına ”geçmiş olsun” dileklerini iletti. Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. (AA)
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