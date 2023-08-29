Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sabancı çiftini ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan’dan botla dönerken kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DUVAR – Fener Rum Patriği Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul’da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yunanistan’da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum’a, ardından ambulans uçakla 25 Ağustos’ta İstanbul’a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına ”geçmiş olsun” dileklerini iletti. Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. (HABER MERKEZİ)

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