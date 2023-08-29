Bulgaristan’da Ortodoks Kilisesi’nden okullarda din dersi eğitimi verilmesi talebi

Bulgar Ortodoks Kilisesi, okulların eğitim müfredatına din dersinin dahil edilmesini istedi.

AA’nın aktardığına göre kilisenin üst yönetim organı olan Yüksek Senod, eğitim kurumlarına gönderdiği yazılı talebinde, “Zorunlu din dersinin okutulması, şiddete karşı önlem ve öğrencilerin ruhsal-ahlaki terbiyesine, milletin maneviyatının yükseltilmesine vesile olacaktır”ifadesini kullandı.

Din dersinin okul müfredatına dahil edilmesi konusunda 30 yılı aşkın süredir ısrar ettiğini anımsatan Bulgar Ortodoks Kilisesi, din dersinin, velilerin rızasıyla zorunlu ders olarak müfredata girmesini istiyor.

2021’de yapılan son sayıma göre, nüfusu 6,52 milyon olan Bulgaristan’ın 1991’de kabul edilen son anayasasında Ortodoksluk “resmi din” ilan edilmişti.​​​​​​​

https://t24.com.tr/haber/bulgaristan-da-ortodoks-kilisesi-nden-okullarda-din-dersi-egitimi-verilmesi-talebi,1127653