Türk dernekleri birleşti mücadeleye girişti! Köln’deki ‘soykırım anıtı’ kalkacak

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100 bin Türk’ün yaşadığı Almanya’nın Köln kentinde sözde ‘Ermeni soykırımı’nı temsilen dikilen anıt yargı kararına rağmen kaldırılmadı

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’nın Köln kentinde “Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi” isimli oluşumun girişimleriyle sözde “soykırım anıtı” dikildi. Anıtın kaldırılmaması üzerine Köln’de yaşayan Türk toplumu ayağa kalktı. 100’ün üzerinde derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi ortak açıklama yaparak anıtın kaldırılmasını istedi.

Bir imza kampanyası başlattıklarını duyuran İnisiyatif’in “Soykırım Anıtı Dikilmesine Karşıyız” başlıklı açıklamasında “Uzlaşı kültürüne aykırı, toplumsal dayanışmayı dışlayan bir anıtın dikilmesine karşı çıkıyor, imza kampanyasına destek çağrısında bulunuyoruz” denildi. Açıklamada şu vurgular dikkat çekti:

KÖLN İDARE MAHKEMESİ’NCE REDDEDİLDİ

“Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi, uzun bir süredir Köln’de sözde bir anıt dikmeye çalışmaktadır. Son olarak, bahse konu anıtın geçici olarak değil de uzun vadede dikili kalmasına müsaade edilmesine yönelik yapılan acil başvuru, 23.06.2023 tarihinde Köln İdare Mahkemesi’nce reddedilmiştir. Adı geçen oluşum, kesinleşmiş mahkeme kararları bulunmasına rağmen sürekli ajitasyon yaparak ve ithamlarda bulunarak şehir ve belediye üzerinde yoğun baskı kurmaya çalışmaktadır. Sözkonusu oluşum, Türk toplumuyla, yani tarihini suçladığı insanlarla diyalog kurma çabasına girmek bir yana, halihazırda alınmış olan kararları yok sayarak kasıtlı olarak bu kararları aşmak konusunda tereddüt etmemektedir. Birçok Türk derneğinin temsilcisi olan Köln ve Çevresi Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi, bu pervasız tutumu tasvip etmemekte, daha saygılı ve kapsayıcı bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır. Tarihi olaylar hakkında varılacak bir uzlaşma, tüm aktör ve tarafların toplumsal katılımıyla gerçekleştirilecek kapsamlı ve yapılandırılmış bir diyalog süreciyle mümkündür. Özellikle de farklı görüşlere karşı hoşgörü böyle bir sürecin ön koşuludur.”

‘DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN MÜCADELESİ LAZIM’

Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan İnisiyatif sözcüsü Reyhan Gündoğmuş, bu durumun çok rahatsız edici olduğunu belirterek, Köln belediyesinin üstelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir dostluk anlaşması da olduğunu hatırlattı. Anıt kararının uluslararası ve Alman hukukuna hiç uymayan bir uygulama olduğunu vurgulayan Gündoğmuş, “Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına dair hiçbir mahkeme kararı bulunmuyor. Mahkemenin iptal kararını üst mahkemeye götürdükleri için şu anda belirsizlik var. Bu imzaları kendilerine sunduktan sonra geri adım atmazlarsa güçlü bir hukuksal mücadele gerek. Dışişleri Bakanlığımızın ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor. Elimiz kuvvetli, Doğu Perinçek’in AİHM kararı var.”

‘GERİ ADIM OLMAZSA MİTİNG YAPARIZ’

Köln Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Ahmet Narince Aydınlık’a yaptığı açıklamada, yerel mahkeme kararı olmasına rağmen anıtın Köln Meclisi’nden geçirerek dikildiğini bildirdi. “Köln’de daha önce benzeri adımlar atmışlardı” bilgisini veren Narince, “İnisiyatifimizde ADD, cami dernekleri, vatansever kuruluşlar gibi 100’ün üzerinde dernek ve kuruluşu var. Buradaki bütün Türk kökenli oluşumlar bu inisiyatife destek veriyor. Yan yana omuz omuza mücadele veriyoruz” dedi.

‘AİHM KARARINI HİÇE SAYIYORLAR’

İmza kampanyasıyla geri adım atılması için çalıştıklarını belirten Narince daha sonra şunları söyledi:

“Bu kampanya etki etmezse tepkimizi daha da yükselteceğiz. Miting yapmayı da düşünüyoruz. Türk toplumunu kışkırtmak istiyorlar. Doğu Perinçek’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) tescil ettirdiği ‘soykırım kararını meclisler, yerel yönetimler ve benzeri kuruluşlar alamaz’ kararına rağmen buradaki yerel meclisin aldığı karar geçersizdir. Soykırım yapmadık, biz vatanımızı savunduk. Sözde soykırım girişimleri ülkemizi uluslararası arenada sıkıştırmak için tamamen siyasi girişimlerdir. Bu yalan ve girişimlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-dernekleri-birlesti-mucadeleye-giristi-kolndeki-soykirim-aniti-kalkacak-kolnde-mahkeme-kararina-ragmen-soykirim-aniti-414179