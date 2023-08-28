Sivas’ın Mancılık köylüleri tarihi kiliseleri çökmeden ihya edilsin istiyor

Ermeni yapısı kesme taş binaya sahip Mancılık Kilisesi, yer yer sökülen taşlarına rağmen hala ayakta duruyor. Geçmiş yıllarda definecilerin kazı yaparak talan ettiği kilise, şimdilerde ise tehlike altında.

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Mancılık köyünde bulunan ve kaç yıllık olduğu bilinmeyen kilise restore edilmeyi bekliyor.

Ermeni yapısı kesme taş bir bina olan Mancılık Kilisesi, yer yer sökülen taşlarına rağmen hala ayakta duruyor. Geçmiş yıllarda definecilerin kazı yaparak talan ettiği kilise, şimdilerde ise tehlike altında. Başta zemini olmak üzere çevresinde bulunan birçok noktada kazı yapılan kilise, restore edilerek din turizmine kazandırılmayı bekliyor.

İHA’nın haberine göre: Mancılık Kilisesi’nin geçmişinin çok eskiye dayandığını ifade eden Mancılık köyü muhtarı Yalçın Dallıkavak, “Burası köyümüze ait bir kilise. Rumlardan kalmadır. Büyüklerimiz burada keşişlerin yetiştiğini anlatırdı. 76 kilisenin de vergisinin burada toplandığı söylenirdi. Biz öyle duyup büyüdük” diye konuştu.

Kilisenin din turizmine kazandırılmasını istediklerini söyleyen Dallıkavak, “Şu anki durumu gördüğünüz gibi. Tekrar restore edilmesini istiyoruz. Turizme kazandırılmasını, köyümüzün kiliseye kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Kilisenin çok eski bir yapı olduğunu söyleyen köy sakinlerinden Rafet Özdemir ise, “Bizim rivayetlerde kilisenin tarihi çok eski. Bizler de bunu nasıl yıktıysak öyle de düzeltelim, temizleyelim. Bu kilisenin bu halinden kurtulmasını sağlayalım” şeklinde konuştu.

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-sivasin-mancilik-koyluleri-tarihi-kiliseleri-cokmeden-ihya-edilsin-istiyor-37716/



