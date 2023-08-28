Ermeni boksör BDT ve WBF dünya şampiyonu kemerlerini kazandı

Rusya Federasyonu’nun Pyatigorsk kentinden Ermeni boksör Vladislav Hayriyan Nambiyallı sporcuya teknik nakavtla kazanarak BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ve WBF dünya şampiyonu kemerlerinin sahibi oldu. 28 yaşındaki boksör 2. turda Sardor Muzafarovu nakavt ederek üst üste 5 zaferini elde etti.

Hayriyan’a şampiyonluluk kamerlerini profesyonel boksta düzenlenen Boxing süper serisi gecesenin onur konuğu, BCMA hokey kulübünün savunucusu, Gagarin Kupası şampiyonu Nikolay Makarov tarafından takdim etti.

Hatırlanacağı üzere, Hayriyan profesyonel kariyerini Aralık 2022’de başladı ve artyık 5 zaferi kutlamayıbaşardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/28/Ermeni-Spor/255150