Dünya Okul Oyunlarında Ermeni güreşçiler 3 madalya daha kazandı

Rio’da düzenlenen Dünya Okul Oyunları serbest güreş müsabakalarında Ermenistan’ı temsil eden sporcular 3 madalya daha kazandı.

Ermenistan Güreş Federasyonu’nun Basın Servisi, Avetik Tutchalyan’ın (57 kg) ve Maxim Mkoyan’ın (62 kg) gümüş, Narek Hakobkyochvyan’ın (44 kg) ise bronz madalya kazandığını bildirdi.

Daha önce grekoromen güreşçiler Marat Achemyan (44 kg) ve Aram Sargsyan (62 kg) 4’er müsabaka yaparak altın madalya elde ederken, Janes Nazaryan (57 kg) ise bronz madalya kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/28/Dünya-Okul-Oyunları-Ermeni-güreşçi/255123