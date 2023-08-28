Dağlık Karabağ’ın kendi kaderini tayin etme hakkı gündeme getirilmeli

Amerikan Kamu Uluslararası Hukuk ve Politika Grubu (PILPG) adlı STK, ‘Dağlık Karabağ’ın kendi kaderini tayin etme hakkı gündeme getirmek’ başlıklı bir memorandum-rapor yayımladı.

Raporun amacı, Dağlık Karabağ’ın Ermeni halkının en azından iç özgür irade hakkına sahip olduğu argümanını ortaya koymak ve mevcut müzakerelerin bu hakkın anlamlı ve etkili korunmasını sağlamasıdır.

“Dağlık Karabağ’ın Sovyet dönemi özerk statüsü, Dağlık Karabağ’ın insanlarının geleceği ve statüsü konusundaki görüşmelerde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tartışmalar için bir ölçüt olmalıdır” ifadeler memorandumda yer almaktadır.

Örgüt ayrıca raporun, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelerin belirli bir sonucunu savunduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti; çünkü bu, müzakere eden tarafların ve öncelikle Dağlık Karabağ halkının yetkisindedir.

ERMENİ HABER AJANSI