Türkiye düşmanlığından Hollanda başbakanlığına: Kim bu Dilan Yeşilgöz?

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Başbakan Mark Rutte’nin istifasının ardından Hollanda, yeni başbakanını belirlemeye hazırlanıyor. İsmi geçen isimlerden biri de Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Peki kim bu Dilan Yeşilgöz-Zegerius?

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin istifasının ardından Hollanda, yeni başbakanını belirlemeye hazırlanıyor. Rutte’nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi’nin (VVD) adayı ise mevcut hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Kasımda yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan Yeşilgöz-Zegerius’un adı son dönemde Türkiye’de de sıklıkla gündeme geliyor. VVD lideri, açıkça Türkiye düşmanı tutumlarıyla dikkat çekiyor. Gençlik yıllarını Hollandalı sol kesimlerin içinde geçiren Yeşilgöz-Zegerius, ilerleyen yıllarda VVD içinde hızla yükseldi. Bulunduğu konumlarda terör örgütü PKK ve Ermeni soykırımı yalanlarından yana açıklamalarla bilinen Yeşilgöz-Zegerius, 2018’de Hollanda Parlamentosunda oylanan sözde Ermeni Soykırımı tasarısının lehine oy kullanan 5 Türk kökenli milletvekilinden biri.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA BABASININ İZİNDE

Yeşilgöz-Zegerius’un babası ise 1984’te Türkiye’den kaçan PKK militanı Yücel Yeşilgöz’den başkası değil. Baba Yeşilgöz de 1998 yılında piyasaya sürülen “Türkiye’nin Mafyası” isimli kitabında Türkiye’yi hedef almasıyla biliniyor. Yine aynı yıl Yeşilgöz, NRC gazetesine verdiği bir röportajla da öne çıkıyor. PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’ın dostu olduğunu söyleyen Yeşilgöz, kendisinin Öcalan kadar çalışkan olmamakla eleştirirken, Öcalan’ın sözde Kürdistan için çok çalışmakla övüyor.

Babasının izinden Yeşilgöz-Zegerius’un tutumu, 2017 yılında çalışma ofisinde çektirdiği fotoğrafta da görülüyor. Duvarındaki resimle dikkat çeken Yeşilgöz-Zegerius’un önünde poz verdiği fotoğrafta 106 yaşındaki bir Ermeni kadınının elinde kalaşnikofla görülüyor. Söz konusu fotoğraf, 1990 yılında Dağlık Karabağ için verilen mücadele döneminden kalma. Öte yandan Yeşilgöz-Zegerius, FETÖ’den yana tutumuyla da tanınıyor. 2021 yılında FETÖ firarisi Can Dündar ile buluşan Yeşilgöz-Zegerius, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde de FETÖ’ye arka çıkan tavrıyla basında yer almıştı. Türkiye’nin terörle mücadelesinden ötürü Avrupa Birliği’nden yaptırım görmesini savunan Yeşilgöz-Zegerius, “Bence Türkiye’de basın mensuplarının tutuklanmasıyla çok büyük hata yapıldı” sözleriyle de FETÖ’nün kalemşorlerine arka çıkmıştı.

NARKO-EKONOMİYE KARŞI SESSİZ

Ocak 2022’den beri yürüttüğü bakanlık görevlerinde ise Yeşilgöz-Zegerius son olarak ülkenin en büyük limanı Rotterdam limanına düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gündeme geldi. Temmuz ayında düzenlenen operasyonda ele geçirilen piyasa değeri 600 milyon avroluk kokain, Hollanda ekonomisinin bir “narko-ekonomiye” dönüştüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ele geçirilen 8 bin 64 kiloluk uyuşturucu, tek seferde ele geçirilen en büyük miktar uyuşturucu olmakla öne çıkıyor. Ancak Yeşilgöz-Zegerius’un adı, Rotterdam limanı ise Avrupa’nın uyuşturucu ticaretindeki lojistik üssü olarak bilinmesine karşın kamuoyu önünde suskunluğuyla tanınıyor. Başbakanlığa seçilmesi durumunda ise Yeşilgöz-Zegerius’un “narko-ekonomi” ile nasıl mücadele edeceği merak konusu.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiye-dusmanligindan-hollanda-basbakanligina-kim-bu-dilan-yesilgoz-413980