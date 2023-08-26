Yayınlanma: 26.08.2023 – 18:55 Güncelleme: 26.08.2023 – 18:56 Malazgirt 1071 filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu oturuyor. Peki, Malazgirt 1071 filminin konusu ne? Malazgirt 1071 filminin oyuncuları kim? MALAZGİRT 1071 FİLMİNİN KONUSU NE? Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, Anadolu’ya amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan seferleri devam ettirmektedir. Bizans’da yaşanan iç karışıklıklar da Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açmıştır. Bu duruma dur demek isteyen Romen Diyojen önce bir darbe girişimi ile yönetimi ele geçirmeye çalışmış ancak başarılı olamayarak idam mahkumu haline gelmiştir. Kraliçe Ludika’nın bir gece yarısı operasyonu ile tahta çıkan Diyojen’in hedefinde Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır. İki ordu Malazgirt ovasında karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1.000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır. MALAZGİRT 1071 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? Cengiz Coşkun Haluk Piyes Caner Kurtaran Vildan Atasever Hasan Küçükçetin İnan Ulaş Torun MALAZGİRT 1071 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ? Malazgirt 1071 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi. Cumhuriyet Gazetesi