Juan Ernesto Mendez: Karabağ nüfusunun soykırım tehdidi altında olduğunu doğrulamak için yeterli gerekçe var

23 Ağustos’ta, Arjantinli avukat Juan Ernesto Mendez’in, Soykırımın Önlenmesi konusunda ilk BM Özel Danışmanı ve İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Şiddet konusunda eski BM Özel Raportörü olan Juan Ernesto Mendez’in Artsakh’taki duruma ilişkin ön raporu yayımlandı. Ön sonuç, Ermenistan’ın BM Daimi Temsilcisi’nin talebi üzerine açıklandı.

Böylece, Dağlık Karabağ’a yönelik devam eden ablukanın insani sonuçlarına ilişkin konuların derinleşerek Uluslararası Adalet Divanı’nın hukuki bağlayıcılığı olan kararlarının ihlal edildiği ifade ediliyor.

Şiddet içeren suçların önlenmesi için Birleşmiş Milletler’in önleyici kapasitesinin harekete geçirilerek somut önlemler alınması gerekmektedir.

Mendez ayrıcs şunları kaydetti:

“Artsakh halkının soykırım tehdidi altında olduğunu doğrulamak için yeterli gerekçe var.”

ERMENİ HABER AJANSI